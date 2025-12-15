PUSL nu pleacă din stradă: demisia ministrei Diana Buzoianu devine o cerere de normalitate

1 minut de citit Publicat la 09:59 15 Dec 2025 Modificat la 10:00 15 Dec 2025

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) continuă protestele în fața Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și reafirmă ferm cererea de demisie a ministrei Diana Buzoianu, în urma crizei grave care a afectat peste o sută de mii de cetățeni din județele Prahova și Dâmbovița, privați de accesul la apă potabilă sau expuși la apă improprie consumului.

Pentru PUSL, situația reprezintă mai mult decât un eșec administrativ: este o ruptură gravă între stat și cetățeni, într-un domeniu care ține direct de sănătatea publică și de siguranța comunităților. Lipsa unor reacții rapide și a unui plan coerent de intervenție a amplificat criza și a accentuat neîncrederea oamenilor.

Liderul PUSL, Liviu Negoiță, a declarat că protestele vor continua atât timp cât va fi nevoie, subliniind că responsabilitatea politică nu poate fi amânată sau relativizată atunci când un drept fundamental este încălcat.

Grațiela Gavrilescu, președintele Biroului Executiv al PUSL și fost ministru al Mediului, a atras atenția că invocarea explicațiilor birocratice nu poate înlocui măsurile concrete și asumarea răspunderii politice.

Potrivit PUSL, criza apei scoate la iveală incompetență, lipsă de coordonare instituțională și indiferență față de oameni, iar protestele reprezintă un semnal clar că societatea nu mai acceptă astfel de derapaje.

PUSL transmite că va rămâne în stradă până când demnitatea oamenilor va fi respectată, iar autoritățile vor răspunde cu fapte, nu cu explicații.

Mesajul este unul direct: apa curată nu se negociază, iar responsabilitatea politică nu se amână.