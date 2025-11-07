Nicușor Dan: „Dacă Europa continuă să meargă așa cum a mers, va pierde lupta cu SUA şi cu China”

Președintele Nicușor Dan la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare - Summit 2025 - Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, 7 noiembrie 2025. Sursa foto: Antena 3 CNN

Nicuşor Dan a declarat vineri că dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta cu SUA şi va pierde lupta economică cu China, în opinia sa fiind esenţială o relansare a competitivităţii Europei, însă acest lucru înseamnă „curaj”. Preşedintele participă la evenimentul „Dialog pentru dezvoltare - Summit 2025 - Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederaţia Patronală Concordia, potrivit Agerpres.

„Trebuie s-o spunem foarte direct: dacă Europa continuă să meargă aşa cum a mers, va pierde lupta cu Statele Unite şi va pierde lupta economică cu China. Deci, o relansare a competitivităţii Europei este esenţială. Asta înseamnă curaj, inclusiv de a repune în discuţie nişte chestiuni pe care Europa şi le-a trasat în urmă cu 5-10 ani într-un alt context.

Asta înseamnă că trebuie să nu mai pierdem foarte mult timp în a găsi echilibrul perfect între politici economice, politici sociale, politici de mediu. Asta înseamnă să ne uităm cu atenţie la cele două rapoarte Letta şi Draghi de anul trecut, să întărim piaţa unică, să simplificăm, să debirocratizăm şi să ne uităm la energie şi să investim în energie, pentru că energia va fi tot mai importantă şi preţul la energie este strict legat de acest concept - competitivitate”, a afirmat preşedintele.

„Este un moment în care mediul privat şi statul trebuie să înceapă să colaboreze”

El a susţinut că este un moment în care mediul privat şi statul trebuie să înceapă să colaboreze.

„În ceea ce priveşte România, în primul rând vreau să salut încă o dată mediul privat, care a ţinut şi a dezvoltat România toţi aceşti ani, de multe ori împotriva sau în ciuda politicilor statului. Este un moment în care mediul privat şi statul trebuie să înceapă să colaboreze.

Şi aici, din nou, neformal, vă încurajez să intraţi în domenii în care în mod normal mediul economic nu ar trebui să intre. Noi trebuie să construim o interfaţă în care politicul şi economicul să discute şi să propună soluţii, însă în acest moment... Şi lucrăm la această interfaţă, numai că, aşa cum este statul român azi, va dura”, a spus Nicuşor Dan.

Nicușor Dan, către oamenii de afaceri: „Avem o perspectivă pe următorii ani? Eu nu am”

Şeful statului a vorbit şi de cadrul financiar multianual 2028-2030.

„Vă încurajez să veniţi dumneavoastră cu politici gata scrise şi cu puncte de vedere gata făcute, gata să fie implementate acolo unde în mod normal statul ar trebui s-o facă. De exemplu, cadrul financiar multianual va fi 2028-2030. Este o negociere în cadrul Uniunii Europene şi asta va da o direcţie de dezvoltare a economiei europene şi a economiei româneşti, care sunt direcţiile pe care noi în negocierea cu Comisia vrem să le dezvoltăm în România.

Vrem punctul dumneavoastră de vedere în această negociere. Bugetul naţional - care sunt zonele economice pe care vrem să le stimulăm? Avem o analiză a schemelor de ajutor de stat? Ce a reuşit, ce a eşuat? Avem o perspectivă pe următorii ani? Eu nu am. Dar dumneavoastră şi specialişti pe care noi să-i plătim, dumneavoastră să-i plătiţi pot să o aibă astfel încât dezbaterea pe bugetul 2026 să aibă o puternică componentă cu privire la economia naţională”, a mai afirmat preşedintele.

Nicușor Dan: Nu există acest aparat de stat. Vă rugăm, acolo unde se poate, să-l supliniţi

Nicuşor Dan a amintit despre deficitul comercial şi despre stimularea exporturilor.

"Putem să vorbim de procesul legislativ. Sunt chestiuni care vizează mediul economic, sunt chestiuni care visează educaţia. Cum facem ca ce produce şcoala să fie în acord cu ce aşteptaţi dumneavoastră în piaţa forţei de muncă. Teoretic, dumneavoastră ar trebui să trimiteţi către Guvern nişte principii iar acolo nişte specialişti să elaboreze aceste principii şi să le transforme în acte legislative, diverse normative. Această teorie nu funcţionează, pentru că nu există capacitatea administrativă de a transforma nişte idei care sunt corecte, nişte principii, în momentul ăsta, noi vrem să facem un stat într-un termen rezonabil să poată să facă asta.

Dar în momentul acesta nu există această capacitate administrativă să spunem foarte clar şi atunci, vă rog, în această perioadă de tranziţie, să faceţi ceea ce în mod normal nu ar trebui să faceţi dumneavoastră şi ar trebui să facă administraţia. Să veniţi cu propunerile gata făcute pentru a fi implementate.

Avem un deficit comercial. Pentru a corecta acest deficit comercial, trebuie să lucrăm împreună statul cu mediul privat şi pentru asta trebuie să folosim aparatul nostru diplomatic, aşa cum toată lumea o face, pentru a stimula exporturile din România şi pentru a găsi parteneriatele pentru a stimula parteneriatele potrivite, care să ajute economia noastră. Din nou, există disponibilitate, dar în momentul acesta nu prea există proiect.

În mod normal, un aparat de stat ar primi nişte idei, nişte impulsuri, ar corecta date din mediul privat şi ar fi în stare să dezvolte o strategie de diplomaţie comercială. Nu există acest aparat de stat în momentul acesta. Vă rugăm, acolo unde se poate, să-l supliniţi, şi statul să poată să se plieze pe nişte politici pe care le definiţi.", a arătat preşedintele.

„Mai bine să plăteşti profesori decât oameni care fac mitraliere, dar ăsta este contextul”

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat că România trebuie să investească în apărare, în contextul în care securitatea devine importantă.

„Suntem într-un context în care securitatea devine importantă. Asta înseamnă că, din păcate, trebuie să investim în apărare. Asta de principiu - mai bine să plăteşti profesori decât oameni care fac mitraliere, dar ăsta este contextul şi acest context oferă oportunităţi economiei româneşti, care a avut o tradiţie, care are încă nişte oameni, nişte meseriaşi care ştiu să facă lucruri încă.

În cadrul industriei de apărare există zone noi care pot fi abordate şi dintr-o perspectivă de tehnologie clasică, care pot fi abordate şi dintr-o perspectivă de automotive. Astea sunt nişte avantaje competitive la care vă invit să reflectaţi pentru că este o oportunitate pentru economia noastră", a mai susţinut Nicuşor Dan.