Primarul de Iași, Mihai Chirică, riscă excluderea din PNL după ce l-a înjurat pe deputatul Alexandru Muraru. De la ce a pornit totul

2 minute de citit Publicat la 10:57 15 Dec 2025 Modificat la 10:57 15 Dec 2025

Primarul Mihai Chirică (stânga) riscă excluderea din PNL după ce l-a înjurat pe șeful filialei Iași, deputatul Alexandru Muraru (dreapta). Sursă foto: Facebook / Mihai Chirică / Alexandru Muraru

Un scandal uriaș zguduie filiala PNL Iași, după ce primarul municipiului, Mihai Chirică l-a atacat și înjurat pe un grup intern de comunicare pe președintele organizației, deputatul Alexandru Muraru.

Anterior, Chirică își atrăsese criticile lui Muraru după ce a blamat public documentarul "Recorder", făcând o paralelă forțată între răsturnarea regimului Ceaușescu și dezvăluirile despre situația din justiția română.

Primarul de Iași așteaptă, la începutul anului viitor, pronunțarea într-un dosar penal în care este acuzat de fals intelectual și complicitate la abuz în serviciu.

În 2023, el a scăpat de acuzațiile dintr-un alt dosar deschis pentru abuz în serviciu, după ce faptele s-au prescris.

Înainte de a fi membru PNL, Mihai Chirică a fost membru PSD.

În ultima perioadă, în mediile politice ieșene s-a speculat că primarul ar intenționa să revină în fosta sa formațiune sau să migreze către suveraniști.

Ce i-a scris Mihai Chirică lui Alexandru Muraru pe grupul primarilor PNL

"De ce dobitocul de Muraru iese la atac împotriva mea, când ei sunt obligați să facă liniște în casa românilor, nu să o aprindă" și "băi, l..ă tristă, Muraru Alexandru, ..., o să te doară mâna dreaptă sau stângă, după caz" sunt două dintre mesajele cu care Chirică și-a atacat șeful de filială, care-l criticase în contextul declarațiilor făcute de primar despre documentarul "Recorder".

Chirică nu s-a limitat la Muraru și a mers mai departe, către liderul de partid și premierul Ilie Bolojan.

"Anulezi alegeri prezidențiale. Distrugi alte instituții! De ce? Nu sunt bani de investiții, știm. Oricum nu a făcut liderul de partid nimic! Dar de ce să ucidem țara?", a scris primarul de Iași pe grupul de comunicare al edililor PNL, care are aproximativ 50 de membri.

Chestionat ulterior de jurnaliști în legătură cu aceste mesaje, Mihai Chirică nu le-a negat și nu le-a retractat.

"Suntem cu toții foarte corecți și pudibonzi. În privat, însă, oamenii maturi știu că unele lucruri se spun direct, bărbătește, fără ocolișuri. Da, poate unele expresii au fost prea tari. Se întâmplă. Cine a făcut armata știe că nici în politică nu e loc doar de domnișoare și vorbe mieroase. Ai curaj și demnitate? Pune mâna pe telefon și discută față în față. Nu cu fofârlica, nu cu intrigi și șușoteli", este mesajul adresat public de primarul de Iași, în urma scandalului.

PNL urmează să-l dea afară pe Mihai Chirică

Vizat de atacurile primarului, deputatul Alexandru Muraru a comentat că primarul din Iași este îngrijorat cu privire la dosarele penale pe care le în instanță, iar acuzațiile injurioase ale acestuia au fost făcute, posibil, sub influența unor substanțe interzise.

Potrivit lui Muraru, Chirică s-a comportat ca un interlop.

Acum, edilul riscă excluderea din partid, iar surse din PNL spun că se va merge până la capăt în acest sens și decizia va fi luată rapid.