Anchetă exclusivă: Cine a băgat în vrie mândria naţională, TAROM

O companie care avea toate datele profitabilității a ajuns bătaia de joc a unor profitori. România este pe cale să piardă un brand care i-a purtat numele și faima în lumea întreagă.

Mafii locale, jocuri politice naționale și interese politice suprastatale s-au întâlnit și sunt pe cale de a prăbuși compania națională TAROM.

Transportatorul aerian român pierde bani, când alții câștigă enorm. Pierde rute pe care noii intrați pe această piață le câștigă fără probleme, pierde piloți și echipaje pe care alții se bat să îi angajeze și a ajuns să fie încălecată de străini chiar și pe zborurile interne.

Ultimul an în care TAROM a avut profit a fost 2007, iar de atunci compania este tot pe pierdere. Datoriile se acumulează de la an la an. Numai la bugetul de stat TAROM are de plătit în acest moment aproape 100 de milioane de lei.

Pierderea este confirmată într-un document al companiei din aprilie 2023. "Compania a continuat să înregistreze pierderi foarte mari, chiar dacă veniturile din exploatare au înregistrat o creștere pe fondul înlesnirii restricțiilor în contextul pandemiei COVID-19. Pierderile cumulare în anul 2021 au crescut la aproape 20 de milioane de euro față de cele înregistrate în cursul anului 2019, când compania înregistra pierderi cumulate de 715 milioane de euro", se arată în documentul TAROM.

TAROM s-a mai aflat încă o dată în vrie accelerată, dar atunci s-a reușit redresarea acesteia în ultima clipă.

"În 2001, când eu am luat compania ca și director general, avea 61 de milioane pierdere, nici un ban în cont și 50 de milioane de dolari, datorii la toți partenerii interni și externi. În doi ani, până în octombrie 2002, am reușit să achit toate datoriile și să las 47 de milioane de dolari în cont, deci cash disponibil", a spus Nicolae Demetriade, CEO TAROM în perioada 2001-2002.

Dezastrul care a urmat după 2007 nu a fost surprinzător având în vedere numărul uriaș de directori și administratori pe care compania aeriană i-a avut de-a lungul timpului. Interesele politice au fost mai importante decât stabilitatea companiei.

TAROM e nevoită să renunțe la anumite curse pentru a primi ajutor de la stat avizat de Comisia Europeană

Până și marea speranță pentru TAROM devine o capcană, respectiv, aprobarea unui nou ajutor de stat avizat de Comisia Europeană este condiționată de un plan care prevede renunțarea la mai multe rute ale TAROM, precum Barcelona, Londra, Munchen, Praga, Roma și Viena.

Comisarul European pentru Transporturi, Adina Vălean, a afirmat săptămâna aceasta că, de fapt, TAROM a ales să renunțe la aceste zboruri, nu că i s-a impus acest lucru pentru a obține ajutorul.

