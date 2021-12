Sute de familii din Gorj, jecmănite de statul român. Așteaptă de 10 ani despăgubirile cuvenite, după ce li s-au luat terenurile și pădurile

Sute de hectare de pădure ale familiilor din Gorj au fost luate de stat, chiar defrișate și valorificate, iar proprietarii au rămas doar cu dreptatea în mână, sub forma unor hârtii, fie ele și judecătorești definitive, că au deținut suprafețele.

Cu metri cubi de documente și peste 10 ani de drumuri între instanțele de judecată, instituții și casele lor modeste, cu asta au rămas sute de proprietari de terenuri și păduri din două localități ale Gorjului, Mătăsari și Padeș. După lungi procese în care au cheltuit mulți bani, proprietarii ale căror bunuri au fost luate de stat, s-au ales doar cu lacrimi de revolta uscate pe obraji.

Cei care au deținut terenuri, așteaptă de 7 ani sa primească banii. In cazul lor, Guvernul a trimis banii, dar comisiile de acordare a despăgubirilor se întrunesc când şi dacă au chef.

De exemplu, în ultimele 12 luni, comisia s-a întrunit doar de 3 ori, pentru că cei de la Complexul Energetic Oltenia, care au exploatat terenurile oamenilor ani la rând, nu au putut să ajungă.

Au fost însă foarte prompți atunci când au luat terenurile oamenilor. In cazul celor care dețin păduri, statul a pus capacul pe oală mult mai repede și mai eficient. Evident, pentru stat.

O decizie stranie a Curţii Constitutionale precizează, negru pe alb, că proprietarii de pădure cărora statul le-a luat proprietatea pentru utilitate publică nu sunt despăgubiți. Un gest aproape criminal pentru oamenii săraci care dețineau ca unică avuţie doar aceste suprafețe de pădure.

Oamenii au ajuns, la bătrânețe, să cumpere lemne pentru foc din banii de pensie, deși aveau în proprietate sute de hectare de pădure

"Am luat lemne să mă încălzesc. Am dat 45 de milioane pe o mașină de lemne. Având pădure. M-am băgat, că am o mică pensie, am luat banii de la Casa de Pensii, să îmi iau și eu o mașină de lemne", povestește unul dintre bătrânii păgubiți.

Oare crede cineva de la oraş că o hotărâre judecătorească definitiva ţine de cald? Guvernul, însă, prin compania de cărbune s-a folosit de pădurea lui, a tăiat-o, a valorificat-o iar de sub teren a scos și cărbune. Pentru asta, statul nu i-a dar nici măcar 1 leu.

La sat, oamenii au o vorbă: că "mori cu dreptatea în mână", însă cei din Padeş încearcă să demonteze această zicală şi spun că vor lupta pentru bunurile lor până îi vor lăsa puterile

