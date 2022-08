Alexandru Rafila: "Starea spitalelor din România s-a îmbunătățit | Am văzut lucrări de bună calitate"

"Starea spitalelor din România s-a îmbunătățit față de ceea ce știam eu în urmă cu 10 ani. Eu am mai lucrat la Ministerul Sănătății ca și secretar de stat, în 2012.

Am umblat foarte mult în țară în această perioadă, am vrut să văd care este starea spitalelor și am fost foarte plăcut surprins să constat că acolo unde spitalele sunt în grija autorităților locale, fie că discutăm de Consiliul Județean, fie că discutăm de primării, multe dintre aceste autorități care au avut perseverență, viziune, au găsit și resurse, au reușit să renoveze aceste spitale, total sau parțial.

Am văzut lucrări de bună calitate", a declarat Alexandru Rafila la emisiunea "În faţa naţiunii".

"Şi spitalele Ministerului Sănătății au beneficiat de investiții poate în măsură mai mică, pentru că puterea financiară a Ministerului Sănătății în a reabilita spitale a fost mai mică decât puterea autorităților locale", a adăugat ministrul.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, susține că, în România, se înregistrează o încetinire a creșterii numărului de cazuri de COVID. Sperăm să ducă la o stabilizare a situației, a spus ministrul Rafila.

El a mai precizat că vaccinul adoptat noilor variante COVID ar putea fi accesibil românilor la toamnă.