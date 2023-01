Mircea Badea, despre Flurona: "Va trebui să zugrăvesc, s-au scorojit pereții de atâta discuție despre o gripă"

Mircea Badea a comentat apariţia primelor cazuri de îmbolnăvire simultană cu gripă și COVID, numită de specialişti Flurona. Iată concluzia.

Sursa foto: Captură video Antena 3 CNN

"Mă plictisește de moarte Flurona. Nu cred că o să mă omoare Flurona, cât plictiseala. Se scorojesc pereții în casă. Eu va trebui să zugrăvesc pentru că s-au scorojit pereții de atâta discuție despre, totuși, până la urmă, o gripă.

Cred că fiecare face ce-l duce capul. Nu, nu am altă concluzie și în niciun caz nu doresc să mai reevaluez concluzia la care am ajuns după primul an de coronavirus.

Și concluzia mea personală este una singură: scapă cine poate și cum poate.

În rest, ăștia, salvatorii națiunii și cu salvatorii omenirii și-au dovedit totuși limitele competenței și ale alonjei cu privire la a salva omenirea. Așadar, în cele din urmă, scapă cine poate. Sigur, sigur nu mă omoară Flurona. Să nu mă omoare atacul cerebral sau plictiseala", a spus Mircea Badea în emisiunea În faţa naţiunii de la Antena 3 CNN.