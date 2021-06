Suma de bani cu care primarul pedofil și-ar fi plătit plăcerile. Totul ar fi fost filmat

Victima, o fată de 16 ani, care are la rândul său un copil, este acum inamicul public numărul 1 în Ilfov. Oamenii primarului o caută ca să-i închidă gura, iar adversarii, ca să-l elimine pe unul dintre cei mai puternici oameni politici din Ilfov.

Și totul în vreme ce primarul, Ionel Robert Ștefan, se joacă din concediu cu comunicatele de presă pe Facebook, iar aghiotanții săi se cred vătafii comunei Ștefăneștii de Jos în sediul Primăriei.

După o noapte de arest împreună cu ce doi complici, fix în aceeași celulă de la Secția 9, primarul Robert Ștefan și-a luat concediu în urmă cu o săptămână, dar le-a lăsat un mesaj pe Facebook cetățenilor comunei și membrilor PNL.

"Pe fondul informațiilor complet neadevărate care circulă despre mine în spațiul public, deși mă declar nevinovat, am decis să mă autosuspend din partid și să renunț la calitatea de membru al Partidului Național Liberal până la clarificarea situației", a scris edilul pe Facebook.

Și pentru că orice primar care renunță la calitatea de membru al partidului care i-a adus fotoliul rămâne fără primărie, Ionel Robert Ștefan își dă, probabil, seama peste o săptămână că încă mai este primar, pentru că totul a fost doar pe Facebook, dar reformulează:

"Revin cu precizari in ceea ce priveste comunicatul transmis pe pagina personala de facebook, zilele anterioare: m-am retras din functia politica de membru al BIROULUI POLITIC JUDETEAN, pe care am detinut-o in cadrul organizatiei judetene Ilfov. Voi ramane un simplu membru in cadrul organizatiei, pana la finalizarea anchetei in curs de desfasurare", a scris de această dată Ștefan.

Fapt confirmat și de răspunsul venit de la Primăria Ștefăneștii de Jos, dar și de la Primăria Ilfov. Primarul nu a renunțat la PNL, PNL-ul nu a renunțat la el. Ionel Robert Ștefan, făcut suspect pentru act sexual cu un minor e în continuare primar la Ștefăneștii de Jos.

La opt kilometri distanță, în comuna Dascălu, localitate de unde este copila care îl acuză că a violat-o, primarul deține o baltă. Acolo ar fi sodomizat-o pe fetiță de mai multe ori. O dată i-ar fi dat de milă 250 de lei.

Fetița are acum 16 ani și e mamă de nici trei ani. O adolescentă pe care oamenii primarului o caută să-i închidă gura, iar adversarii să-l elimine definitiv pe primar. Primarul de la Dascălu, filmat de noi cu camera ascunsă, spune că ar exista și imagini.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal