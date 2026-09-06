Income Summer: De la zero la un business internațional. Lecțiile care fac diferența între creștere și dispariție

Ultima ediție Income Summer încheie seria conversațiilor cu lideri din economia românească. Foto: Antena 3 CNN

Ultimul episod al Income Summer Edition îi aduce față în față pe Andrei Perianu, analist financiar și antreprenor, și pe Alin Copîndeanu, antreprenorul care a construit de la zero un brand românesc de fashion. O discuție despre deciziile care țin o afacere în viață, despre oportunitățile deschise noilor antreprenori și despre schimbările pe care inteligența artificială le aduce deja în economie.

Pentru Alin Copîndeanu, începutul a venit într-o perioadă în care piața locală era foarte diferită de cea de astăzi, iar dezvoltarea unei afaceri presupunea inclusiv educarea consumatorilor.

„Noi am început în 2010 de la zero. Și atunci când pleci de la zero, poți doar să crești sau să dispară businessul.”

Creșterea nu a însemnat însă doar extindere, produse noi sau intrarea pe piețe internaționale, ci și capacitatea de a menține un echilibru între numeroasele probleme care apar în activitatea de zi cu zi. „Ca antreprenor, întotdeauna jonglezi cu foarte multe elemente și trebuie să le ții într-un echilibru”, spune Alin Copîndeanu.

Iar o mare provocare este că, într-o economie instabilă, acest echilibru devine cu atât mai greu de păstrat. Companiile trebuie să răspundă rapid schimbărilor din piață, să își înțeleagă clienții și să găsească elementele prin care se diferențiază de concurență.

Tocmai de aceea, Copîndeanu îi sfătuiește pe cei aflați la început să nu pornească un business bazându-se doar pe succesul unei idei deja existente. „Să scaneze mai bine piața, să vadă ce diferențiatori aduc. Pentru că am avut și noi, inclusiv din rândul angajaților, oameni care au plecat și au copiat businessul, dar, pentru că nu au avut o viziune proprie, nu au avut mare succes.”

Dacă diferențierea rămâne una dintre condițiile importante ale reușitei, contextul actual le oferă antreprenorilor și resurse care nu existau în urmă cu 15 sau 20 de ani. Andrei Perianu consideră că accesul la finanțare și interesul investitorilor pentru proiectele inovatoare creează un moment favorabil pentru lansarea unor afaceri noi.

„Oportunitățile pentru cei care vor să intre în antreprenoriat acum sunt mai mari ca niciodată. În mare parte, pentru că avem un ecosistem de zeci de fonduri dispuse să investească, mai ales în zona de inovație, de tehnologie care să se ducă în SUA sau regional. Aici ai mari șanse să faci un business mare.”

Tehnologia schimbă însă nu doar modul în care sunt finanțate și dezvoltate companiile, ci și felul în care acestea lucrează. Inteligența artificială devine deja un instrument care poate crește productivitatea și poate oferi un avantaj important în fața concurenței.

„Cred că toate businessurile care vor implementa inteligența artificială în procese vor avea un diferențiator real în piață. Dacă ar fi să fac o comparație, este ca atunci când ai un muncitor care lucrează cu sapa să îți facă un șanț, iar odată cu AI-ul apare excavatorul. Asta nu înseamnă că dispare jobul lui, ci că trebuie să învețe să lucreze cu excavatorul și va avea o productivitate mult mai mare. Companiile care vor rămâne doar cu sapa și nu vor avea excavatorul vor rămâne în urmă”, explică Alin Copîndeanu.

Din perspectiva lui Andrei Perianu, AI-ul nu trebuie privit doar ca un pericol pentru locurile de muncă, ci mai ales ca o posibilitate de adaptare. „Cred că, pentru majoritatea oamenilor, AI-ul este o șansă, în ideea în care te face un pic mai productiv pe piața muncii.” Tehnologia poate transforma procesele și poate deschide oportunități, dar nu elimină dificultățile care vin odată cu dezvoltarea unei afaceri.

Însă, dincolo de finanțare, strategie și inovație, antreprenoriatul presupune și perioade în care rezultatele întârzie, iar deciziile devin incomode. Aceasta este și una dintre lecțiile pe care Alin Copîndeanu le transmite tinerei generații: perseverența contează la fel de mult ca ideea de la care pornește un business. „Să fim pregătiți să dăm și de greu. Ce observ la generația tânără este că, imediat ce dă de ceva dificil, se oprește, schimbă ideea și se orientează către altceva. În business, indiferent dacă faci zi de zi ceea ce îți place, ajungi invariabil să faci și lucruri care nu îți plac.”

Alin Copîndeanu este antreprenor și cofondator al Tudor Personal Tailor, liderul pieței de costume made-to-measure din România și unul dintre cele mai cunoscute branduri românești din industria premium menswear. Absolvent de Informatică și antreprenor încă de la o vârstă foarte tânără, a construit împreună cu echipa sa un model de business bazat pe personalizare, experiență și relația directă cu clientul. Este, de asemenea, cofondator al brandului Etelle și mentor în cadrul unor programe dedicate educației antreprenoriale și dezvoltării tinerilor antreprenori.

Andrei Perianu este cofondator și COO al Bankata.ro, fintech românesc independent specializat în produse de creditare și investiții. Absolvent al London Business School și bursier al Rațiu Family Foundation, și-a început cariera la Londra, în trading de mărfuri, continuând ulterior în private banking și wealth management în cadrul Citibank și Raiffeisen Bank. Investește pe Bursa de Valori București din 2006 și este implicat în proiecte de educație financiară de peste 15 ani. Din 2022 este Visiting Professor în cadrul programului FABIZ al ASE București.

Income Summer s-a încheiat

Ultima ediție Income Summer încheie seria conversațiilor cu lideri din economia românească printr-o concluzie directă: oportunitățile sunt mai numeroase ca niciodată, dar succesul nu vine doar din accesul la bani sau tehnologie. O afacere crește atunci când are o identitate proprie, se adaptează înainte să fie obligată să o facă și continuă chiar și în perioadele în care drumul devine dificil.

Income Summer Edition revine în 2026 cu al cincilea sezon consecutiv și cu șapte ediții speciale dedicate unor întâlniri esențiale despre leadership, antreprenoriat, societate și viitor. Într-o perioadă în care lumea traversează una dintre cele mai profunde transformări din ultimele decenii, seria propune un exercițiu de luciditate, experiență și inspirație. Trăim într-o epocă marcată de războaie și tensiuni geopolitice, competiție economică globală, revoluția inteligenței artificiale, polarizare socială și o redefinire accelerată a relației dintre stat, economie și cetățean.

În acest context, România se află, poate mai mult ca oricând, în fața unor alegeri fundamentale privind dezvoltarea, competitivitatea și propria identitate strategică. Income Summer Edition 2026 aduce în prim-plan șapte lideri, antreprenori, mentori și personalități care au construit, au greșit, s-au reinventat și au reușit. Sunt oameni care au traversat perioade de incertitudine, au luat decizii dificile și au înțeles că, în vremuri complicate, caracterul, viziunea și capacitatea de adaptare devin resurse strategice.

Vorbim despre leadership autentic, despre eșec și reziliență, despre risc și oportunitate, despre România și locul său într-o lume aflată în schimbare. Dar, mai ales, vorbim despre oameni și despre puterea lor de a transforma crizele în șanse și incertitudinea în direcție. Income Summer Edition 2026 nu este doar o serie de interviuri. Este o colecție de experiențe, lecții și perspective despre ceea ce înseamnă să construiești, să conduci și să mergi înainte atunci când lumea din jur pare să se schimbe mai repede decât oricând.

Adrian Măniuțiu este jurnalist, antreprenor în comunicare, producător media și moderator de dezbateri economice și de politici publice. Născut la Cluj-Napoca, a studiat business și marketing în Germania, la Universitățile din Mannheim și Osnabrück, precum și în România, la Universitatea Babeș-Bolyai. După experiențe în investiții și dezvoltare imobiliară, a fondat EM360 Group, un grup de comunicare și producție media specializat în strategie, marketing, reputație și afaceri publice.

Din 2012 este realizatorul emisiunii INCOME la Antena 3 CNN, iar din 2020 realizează rubrica permanentă de educație financiară din cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, la Antena 1. În 2019 a lansat EM360 Studio, dedicat producțiilor premium de business și leadership.

Din 2025 este Trade Ambassador onorific al Comisiei Europene, iar în 2026 a realizat, împreună cu Invictus România și Statul Major al Apărării, documentarul „Eu sunt Invictus”, dedicat militarilor români răniți în teatrele de operații. Activitatea sa se desfășoară la intersecția dintre jurnalism, business și comunicare, având ca principale teme economia, leadershipul, tehnologia și transformările care modelează societatea contemporană.

În ultimii ani, și-a concentrat activitatea asupra modului în care aceste schimbări influențează dezvoltarea României într-un context european și global, contribuind la consolidarea unei voci echilibrate și constructive a mediului de afaceri românesc în dezbaterea publică.