Investiții de 1,8 mld. de lei pentru modernizarea Hidroelectrica. Karoly Borbely: Fiecare leu investit trebuie să aducă bani în plus

Karoly Borbely spune că vor avea loc investiții foarte importante pentru modernizarea companiei. FOTO: Antena 3 CNN

Unul dintre pilonii pe care România poate să mizeze atât din perspectivă strategică, cât și economică rămâne energia. Karoly Borbely, președintele Directoratului Hidroelectrica, a anunțat, în cadrul emisiunii „Safe Income”, de la Antena 3 CNN, că vor avea loc investiții foarte importante pentru modernizarea companiei.

„În fiecare an, ca și cea mai mare companie a acestei țări, cea mai valoroasă companie din România, care reprezintă undeva 16% din capitalizarea burselor de la BVB, an de an, așa cum am spus în decursul anului trecut, focusul nostru este de a mări considerabil investițiile în activele noastre, pentru că este foarte important de a mări durata de viață a echipamentelor pe care le operăm, și anume investițiile în centralele noastre cresc an de an, atât investițiile în mentenanță, în dezvoltare, în modernizare și retehnologizare”, a explicat Karoly Borbely preşedinte al Directoratului Hidroelectrica.

Acesta a mai explicat că „dacă în anul 2023 costurile sau valoarea investițiilor s-a ridicat undeva la 300 de milioane de lei pe an, anul trecut am închis undeva la 680 de milioane de lei pe an și anul anul acesta preconizăm să avem undeva 1,7 - 1,8 miliarde, deci o o creștere considerabilă”.

„Asta înseamnă atât proiectele pe care le avem în curs de dezvoltare, cât și proiectele existente unde schimbăm echipamentele. Ați văzut, anul trecut am semnat un proiect de retehnologizare la Vidraru, de 180 de milioane de euro, plus TVA, urmează și altele. Suntem într-o ritm extrem de alert, pentru că valoarea companiei crește în momentul în care investim în activele noastre pentru a putea avea un grad de disponibilitate al echipamentelor și, bineînțeles, cu o durată de viață cât mai ridicată pentru a putea produce energie electrică acestei țări și de a ne face datoria pentru Dispecerul Energetic Național, pentru serviciile de sistem. Noi avem capacitate instalată de 6.440 de megawați”, a mai explicat președintele.

„Fiecare investiție trebuie analizată foarte bine”

De asemenea, a mai afirmat că, având în vedere că este o companie listată la bursă, pentru ei, orice investiție pe care o fac trebuie să aducă valoare adăugată acționarilor.

„Fiecare leu pe care-l investim trebuie să aducă bani în plus, să producă dividende, să producă profit. Investițiile noi în capacitate de producție în bandă sunt binevenite, dar, punctual, fiecare investiție trebuie analizată foarte bine, să vedem ce impact are asupra mediului, care sunt costurile de investiție, care este durata de recuperare a investiției. Vom anunța câteva proiecte, să spunem așa, foarte noi sau care diversifică capacitatea de producție a companiei Hidroelectrica. Unele din ele sunt pe panourile flotante, pe râul Olt inferior. Vom anunța în scurt timp câștigătorul licitației pe panourile flotante”, a conchis Karoly Borbely.