Ce trebuie să faci dacă ții dietă, dar nu slăbești. Doctor Cezar: ”De aceea nu funcționează!”

Majoritatea dintre noi am ținut, la un moment dat, o dietă. Și știm cât de greu este să dai câteva kilograme jos.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Știți acea senzație, după câteva zile de înfometare, sau de sport, în care vă urcați pe cântar și aveți fix aceeași greutate ca în zilele anterioare? Este vorba despre acele kilograme care parcă se încăpățânează să dispară. Însă există un motiv pentru asta, pe care puțini dintre noi îl cunoaștem.

Renumitul Doctor Cezar a vorbit, în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, despre ce trebuie să facem când vedem că ținem dietă, însă ajungem la un prag peste care nu putem trece.

"Aceste programe, aceste diete, ne limitează foarte mult și ne stresează. Apar variabile în viața noastră care ne strică planul, socoteala de-acasă nu se potrivește cu cea din târg. De aceea dietele nu funcționează. Aceste planuri anticipative. Adică îți spun ție ce o să mănânci vinerea viitoare, neluând în considerare variabilele din această perioadă: cât dormi, cât stres ai, dacă te-ai certat cu cineva în perioada asta.

Te influențează, îți modifică glicemia, modifică și consumul de nutrienți din organism. Dacă ești surmenat vei consuma resurse diferite față de acum 2 săptămâni, când ai luat planul de la nutriționist”, a explicat doctor Cezar.

Ce este de făcut

"De ce există aceste diete? Pentru că ele în prima săptămână, prima lună, ele chiar dau rezultate. Alea vizibile, alea pe cântar. Dar rezultatele metabolice nu le vede nimeni. Ce modificări se întâmplă în interiorul celulelor nu se văd. Și alea încep să bată la ușă mai târziu.

Hormonii de foame și de sațietate au o memorie de cel puțin un an de zile. Corpul știe după un an de zile cum ai fost acum. Dacă te apuci de o dietă sau de un stil de viață, el trebuie să țină cel puțin un an de zile", a mai spus medicul la iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.