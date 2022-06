Autorul atacului mortal comis cu mașina la Berlin a lăsat o scrisoare de revendicare

"Nu este vorba în niciun caz de un accident. Este vorba de un individ care a comis un atac. Avem de-a face cu un criminal", a declarat un membru al echipei de investigație.

Scrisoarea de revendicare a fost găsită în mașina cu care a fost comis atacul, au precizat surse citate de publicația Bild.

Șoferul vehiculului, un german de origine armeană în vârstă de 29 de ani, a arestat preventiv în cursul după-amiezii, după ce a fost reținut de poliție la locul faptei.

Anchetatorii încearcă în prezent să afle motivul atacului, care s-a petrecut în zona Breitscheidtplatz (Charlottenburg) din Berlin, înainte de prânz.

Aflat la volanul unui Renault Clio, atacatorul a intrat cu mașina într-un grup de pietoni, pe strada Tauentzien.

Cel puțin o persoană a murit, iar alte opt au fost transportate la spital, șase fiind în stare gravă.

În total, 30 de persoane au primit îngrijiri medicale, multe ca urmare a șocului.

La locul incidentului au fost mobilizate zeci de echipaje de poliție și ambulanțe.

Pe durata operațiunilor de evacuare a autoturismului - care s-a înfipt într-o vitrină - autoritățile au dispus, ca măsură de precauție, evacuarea unui centru comercial și a clădirilor învecinate.

În imaginile surprinse la locul impactului după atac se văd elemente de mobilier stradal - mese și scaune - împrăștiate și distruse.

Publicația britanică The Sun îl citează pe actorul americano-scoțian John Barrowman, care a fost martor la impactul mortal.

"Cred că am asistat la un atac terorist în Berlin. Nu suntem siguri. Sunt trupuri împrăștiate peste tot. Am văzut o mașină care venea pe șosea și care s-a oprit într-o vitrină ce se întinde pe lungimea a trei blocuri. E groaznic", a spus martorul citat de The Sun.

Vlad Drăghicescu, corespondentul Antena 3 la Berlin, menționează că incidentul de miercuri a avut loc în aceeași zonă în care, în 2016, s-a produs un atac terorist soldat cu 12 morți și 70 de răniți.

"Este o zonă foarte frecventată. Un elicopter a aterizat în zonă pentru a-i prelua pe răniți. Mașina implicată în incident - una de mici dimensiuni - a rămas blocată în vitrina unei parfumerii. Polițiști puternic înarmați securizează zona.

Acest eveniment tragic amintește de atacul din seara zilei de 19 decembrie 2016, când un camion a intrat în mulțimea adunată la Târgul de Crăciun din cartierul berlinez Charlottenburg", a transmis Drăghicescu.

Anis Amri, un tunisian de 24 de ani inspirat de ISIS, a cărui cerere de azil fusese respinsă, se afla la volanul camionului.

Amri avea să fie ucis în Italia, după patru zile, într-un schimb de focuri cu poliția.