Efectele economice ale războiul din Ucraina asupra românilor | "Toate s-au scumpit"

Primul an de război în Ucraina a fost anul marilor crize pentru români. Traiul de zi cu zi a devenit extrem de costisitor, iar inflația galopantă a adus și cele mai mari dobânzi din ultimii 15 ani.

Sursa foto: Getty Images | LordHenriVoton

Luptele din Ucraina au lovit puternic economia românească.

Prețurile au crescut într-un ritm amețitor, de la o lună la alta, iar majorările de salarii și pensii au fost înghițite de inflație.

Românii cu rate la bancă nici nu au mai îndrăznit să se gândească la economii.

Pentru un credit ROBOR, de 250 de mii de lei, luat pe 25 de ani, românii au avut de plătit chiar și cu 900 de lei mai mult.

"La alimente s-a scumpit foarte mult untul, dar și pâinea, uleiul și carnea. Toate s-au scumpit", este declarația unei femei din București.

Unde mai pui că prețurile la carburanți și curent au sărit și ele în aer.

Înainte de război, cu 50 de lei, puteai să alimentezi cu șapte litri de motorină. În 2022, după război, cu aceeași, românii alimentează doar cinci litri, adică cu doi litri mai puțin.

Iar la orizont nu se văd semne că economia și-ar reveni. Nu vor mai fi, întra-adevăr scumpiri atât de accelerate însă majorările de prețuri vor continua și în 2023, avertizează specialiștii.

"Prognoza așa arată, spre final de an avem 7%, e un context grevat de o serie de necunoscute care vin printr-un conflict care a determinat schimbări majorate pe energie si alimente, așteptam să avem un an mai temperat, dar asta nu înseamnă că nu vom putea înregistra creșteri de prețuri, dar vor fi mai temperate decât in 2022", a declarat Dan Suciu, purtător de cuvânt BNR.

În anul 2022, România a avut cele mai mari prețuri din ultimele două decenii. În noiembrie, inflația a atins nivelul de 16,8 la sută.