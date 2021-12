Hidroelectrica vrea să construiască primele eoliene în Marea Neagră

Investiţia implică dezoltarea, în primă instanţă, a unui proiect pilot în zona de coastă a mării Negre, cu o capacitate de 300 de megawaţi.

Drumul spre independenţă energetică implică însă investiţii şi în expoatarea gazelor din Marea Neagră şi terminarea reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă.

Independenţa energetică a României poate veni în următorii ani din Marea Neagră

Una din soluţii o reprezintă amplasarea primelor centrale eoliene care să dea energie sistemului naţional.

"Hidroelectrica îşi doreşte să înceapă un proiect pilot de 300 de Mw în Marea Neagră, împreuna cu un partener care are know how în aşa ceva şi vom face acest lucru", a declarat Virgil Popescu, în excusivitate pentru News Hour With CNN de la Antena 3.

Unde vor fi amplasate eolienele

Pentru ca investiţia să devină realitate, trebuie însă schimbată legislaţia.

Odată acest pas făcut, la începutul anului viitor, încep planurile pentru amplasarea turbinelor de mare capacitate.

"Vor fi amplasate în zona de coastă. Evident că ele pot fi făcute, iar cablul submarin de energie electrică, care vine către ţărm poate să urmeze şi liniile conductelor de gaze natruale", a precizat ministrul Energiei.

O altă soluţie pentru a nu mai depinde de energia din import este construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă, cu investiţie americano-francezo-canadiană.

Au fost avansate primele date de dare în funcţiune. 2028 şi următoarele după 2030. Şi exploatarea gazelor naturale din marea Neagră ar putea începe în curând. Chiar de anul viitor. Transgaz a finalizat o investiţie uriaşă în conductele subterane şi submarine.

"Astăzi, Transgaz are capacităţi de interconectare de peste 35 miliarde de metri cubi, unde putem consuma în ţară şi tranzita pentru a avea venituri la Transgaz pentru viitoare investiţii, dividente, taxe şi impozite la bugetul statului", a declarat Ion Sterian, directorul general al Transgaz.

România importă din Rusia mare parte din gazele naturale care ajung în industrie şi la populaţie

Dependenţa de energia străinilor a dus şi la explozia costurilor la facturi în a doua jumătate a anului.

