Jumătate dintre români nu-și fac anual analizele uzuale, deși sunt decontate de stat. Pacienții acuză timp mare de așteptare

Peste 50% dintre români nu își fac anual analizele uzuale, deși sunt decontate de stat. Pacienții se plâng atât de birocrație, cât și de lipsa fondurilor din laboratoarele private. Printr-un adevărat calvar trec și cei care au nevoie de un CT, RMN ori femeile care trebuie să își facă o mamografie. La privat, listele de așteptare se întind pe luni bune, în timp ce la stat radiologii au devenit un lux. Unele spitale din București, deși au aparatură medicală modernă, nu au radiolog. De altfel, România are puțin peste 2.000 de astfel de specialiști, mulți dintre ei în sistemul privat.

La 35 de ani, Diana are doi copii cărora vrea să le arate că investigațiile anuale sunt un obicei firesc al vieții. De aceea, își îndeamnă și soțul să își facă analizele uzuale.

„Îl iau de mână și, de regulă, mergem împreună. Dacă nu mergem împreună, el nu merge, recunosc”, spune Diana, pacientă, pentru Antena 3 CNN.

Pacienții acuză birocrație și liste uriașe de așteptare pentru investigații

Cel puțin 1 din 2 români nu își face anual analizele uzuale, deși sunt decontate de stat. Cei care amână controalele medicale se plâng de birocrație, dar și de lipsa fondurilor pentru investigațiile imagistice.

Așteptarea este însă mare și din cauza crizei de radiologi, mai ales în spitalele de stat. Sunt 2.097 de radiologi cu drept de practică, ceea ce înseamnă, în medie, 3 pentru un spital.

„Merg la medicul de familie, iau bilet de trimitere și după încerc să găsesc loc. De obicei, aștept o lună”, spune un pacient.

„Poți să aștepți și un an de zile, depinde de analize. Ultima oară mi-am făcut un RMN, dar l-am plătit. A costat vreo 3.000 de lei”, a spus o altă pacientă.

„Fiecare dintre noi ar trebui să își facă anual măcar analizele de sânge, precum hemoleucograma, colesterolul, TSH-ul sau transaminazele, care pot indica existența unor afecțiuni în organism”, a transmis Cristina Ștefan, reporter Antena 3 CNN.

În cazul femeilor, screeningul pentru cancerul de sân este esențial, la fel cum este și testul pentru HPV.

„Pacientele tinere trebuie să știe că anual trebuie să își facă tot pachetul de investigații - Papanicolau, o ecografie transvaginală, o ecografie mamară până la 45 de ani, dacă nu există antecedente sau probleme care să necesite o mamografie”, a declarat Daniela Oprescu, medic primar obstetrică-ginecologie, Spitalul Polizu.

Bărbații, în schimb, nu ar trebui să uite de analizele care pot depista bolile de prostată. La fel de importante sunt și unele investigații radiologice.

„Radiografiile se recomandă de către medic, în funcție de simptomatologia pacientului. Un fumător, de exemplu, ar trebui să meargă la medicul de familie, iar dacă se constată anumite semne clinice, se face o recomandare și o trimitere către radiologie”, a declarat Cosmin-Dinu Alexandrescu, președinte Asociația Profesională a Medicilor de Ambulator.

Radiologia este esențială pentru diagnosticarea și monitorizarea multor boli, precum cele pulmonare, cardiace, gastrointestinale, cancerele sau afecțiunile renale.