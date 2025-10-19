Cercetătorii au inventat „injecția inteligentă” care micșorează tumorile de cap și gât în doar șase săptămâni

Cancerul de cap și gât este al șaselea cel mai frecvent tip de cancer din lume. sursa foto: Getty

Un nou medicament inteligent, administrat printr-o simplă injecție, a reușit să micșoreze tumorile la pacienți cu cancer de cap și gât în doar șase săptămâni, arată un studiu clinic prezentat la Congresul Societății Europene de Oncologie de la Berlin.

Rezultatele sunt descrise de medici drept „incredibil de încurajatoare” și ar putea schimba modul în care este tratat acest tip de cancer, atât prin eficiență, cât și prin ușurința cu care poate fi administrat, scrie The Guardian.

O speranță pentru pacienții fără alte opțiuni

Cancerul de cap și gât este al șaselea cel mai frecvent tip de cancer din lume. Atunci când boala revine sau se răspândește după tratamentele standard, pacienților li se oferă, de obicei, imunoterapie și chimioterapie pe bază de platină. Dacă acestea nu mai funcționează, opțiunile medicale devin extrem de limitate.

Noul tratament, numit „amivantamab”, vine tocmai pentru acești pacienți. Administrat prin injecție sub piele, medicamentul a reușit să oprească evoluția sau să reducă dimensiunea tumorilor la 76% dintre pacienții incluși în studiu. Primele efecte s-au observat în medie după șase săptămâni, iar reacțiile adverse au fost în general ușoare sau moderate.

Durata medie de supraviețuire fără progresie a bolii pentru pacienții tratați doar cu amivantamab a fost de aproape șapte luni.

Cum funcționează „injecția inteligentă”

Amivantamab este un medicament cu acțiune triplă:

blochează proteina EGFR, care stimulează creșterea tumorilor,

blochează și calea MET, folosită de celulele canceroase pentru a scăpa de tratament,

și activează sistemul imunitar, ajutându-l să atace tumora.

„Este pentru prima dată când testăm acest tip de terapie triplă la pacienți cu cancer de cap și gât recurent. Rezultatele sunt foarte promițătoare”, a spus profesorul Kevin Harrington, oncolog la Royal Marsden Hospital și cercetător la Institute of Cancer Research din Londra.

El subliniază și un alt avantaj: „Spre deosebire de multe tratamente oncologice care necesită ore întregi pe scaun, în spital, amivantamab se administrează printr-o simplă injecție sub piele. Este mai rapid, mai comod și ar putea fi oferit chiar și în ambulatoriu – sau, pe viitor, acasă”.

Dincolo de cifre, o poveste reală

Unul dintre pacienți, Carl Walsh, în vârstă de 59 de ani din Birmingham, diagnosticat cu cancer la limbă, povestește că viața lui s-a schimbat de când a început tratamentul: „Înainte de studiu nu puteam vorbi bine și abia puteam mânca. Acum, umflătura a scăzut mult, durerea s-a redus, iar uneori uit chiar că am cancer”.

Un posibil nou început

Studiul, finanțat de compania farmaceutică Janssen, a inclus pacienți din 11 țări și ar putea deschide drumul către un nou standard de tratament pentru formele avansate de cancer de cap și gât – o boală care, până acum, oferea puține speranțe după eșecul terapiilor convenționale.