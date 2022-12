O singură țară se mai opune deschis ca România să adere la Schengen

Votul a avut loc în vineri dimineață, în Comisia de Afaceri Europene a legislativului suedez, la propunerea guvernului de la Stockholm.

Olanda a comunicat, la rândul său, că susține aderarea țării noastre la spațiul de liberă circulație.

La ședința desfășurată vineri, guvernul olandez a analizat posibila extindere a spațiului Schengen și a hotărât să-și dea acordul numai pentru admiterea României și a Croației.

Ministrul olandez de externe, Wopke Hoekstra, a declarat presei că "încă este prea devreme" pentru a accepta aderarea Bulgariei la Schengen, iar Olanda va face o nouă evaluare în vederea susținerii acestui pas numai atunci când se va dovedi că Bulgaria este un stat capabil să combată corupția și criminalitatea organizată.

Potrivit premierului olandez Mark Rutte această nouă evaluare va fi efectuată "probabil anul viitor".

Rutte a estimat că încă există, teoretic, riscul inițierii unui flux migrator "printr-o țară anume" și că dorește ca mai întâi să fie exclusă posibilitatea trecerilor ilegale ale frontierei Schengen în Bulgaria.

Premierul Nicolae Ciucă a salutat pe Twitter anunțul autorităților olandeze și suedeze.

I welcome the approval today by the ??Riksdag Committee on ??Affairs of the positive proposal of the Swedish gov’t in favour of ??'s accession to the #Schengen area. This is another confirmation of ??’s full readiness to make the ?? internal security stronger!