Poveşti emoţionante despre preotul Petru Munteanu din Săvinești. Este un înger pentru sute de copii şi adulţi. Ce proiect măreţ are

Unul dintre proiectele de suflet ale părintelui Petru Munteanu este "Să Stăm Împreună la Masă", iar prin intermediul acestuia 300 de oameni primeau zilnic o masă caldă. Sursa foto: Facebook /@Petru Munteanu

De multe ori, mai ales în prag de sărbători deschidem ochii mari şi vedem că lângă noi se întâmplă minuni. Noi le vedem rar, dar ele se înfăptuiesc tot timpul prin forţa unor oameni care nu aşteaptă nici voturi şi nici recunoaştere publică. Ei ştiu că au o misiune şi nu se abat nici o secundă de la ea. Aşa este şi Părintele Petru Munteanu din Săvinești, care de 20 de ani dăruieşte bucurie celor din comunitatea lui alături de oameni cu credinţă care vor să facă fapte bune. Astfel a luat naştere "Fundaţia Împreună Pentru Solidaritate Socială" care a ajutat și a mângâiat mii de suflete.

Părintele Petru Munteanu, o viaţă în slujba binelui

Comuna Săvineşti, judeţul Neamţ. La doar câţiva kilometri de Piatra Neamţ, trăiesc pe 5.000 de suflete. Fiecare cu încercările şi problemele lui. Printre ei şi Părintele Petru Munteanu. În urmă cu 20 de ani, a început taberele pentru copiii din familii dezorganizate. În perioada pandemiei, însă, nu a putut continua. Astfel, a luat naştere un alt proiect de suflet numit "Să Stăm Împreună la Masă" prin care 300 de oameni primeau zilnic o masă caldă. Mergând din casă în casă, părintele a identificat o altă problemă.

"Bine aţi venit la unul din proiectele pe care încercam să îl dezvoltăm în comunitatea Săvineşti! Este vorba de o grădiniţă şi o creşă socială, de fapt. În esenţă, un centru polivalent de activităţi sociale. Pe toată perioada de vară, organizăm tabere gratuite pentru copii. Intenţionăm să ne relocăm în acest spaţiu, sperăm să îl teminăm într-un an de zile. Un loc în care ne dorim să investim în educaţie şi în excelenţă", a spus Părintele Petre Munteanu la "News Hour with CNN", emisiune de ştiri difuzată la Antena 3 CNN.

Preotul Petru Munteanu urmează să ridice o grădiniţă pentru aproape 100 de copii

Întrebat dacă va fi construită o grădiniţă de la zero pentru aproape 100 de copii pe zi, preotul a oferit un răspuns afirmativ. Ulterior, el a mai precizat: "Am identificat familii nevoiaşe, care au 3 - 4 copilaşi. I-am întrebat dacă îi dau la grădiniţă. Desigur, răspunsul lor era că şi-ar fi dorit să poată să ofere copiilor lor un spaţiu de educaţie, dar şi distanţa, şi precaritatea materială i-au ţinut mai mult în spaţiul familial.

De aceea, am venit cu această idee: să oferim copiilor din familii vulnerabile un spaţiu curant decent, o educaţie care suntem siguri că va opri abandonul şcolar. Spaţiul este împărţit, avem o creşă şi o grădiniţă. În total avem peste 100 de beneficiari".

În cadrul interviului difuzat la "News Hour with CNN", Părintele Petre Munteanu a mai mărturisit despre noul proiect: "Este cea mai mare şi ne-ar plăcea să avem concurenţă şi din partea altor instituţii. Noi insităm pe acest proiect, pentru că aceşti tineri sunt viitorul nostru, iar, odată, ce ne prăbuşim la nivel educaţional, ne prăbuşim din toate".

Din acest motiv... preotul speră ca proiectul să poată fi finalizat cât mai curând, iar anul viitor, zeci de copii să poată avea o şansă la o viaţă mai bună. Pentru asta, însă, e nevoie de ajutorul fiecăruia dintre noi.

"Aşa cum spunea părintele, noi considerăm că atunci când schimbăm destinul unui copii, schimbăm destinul unei naţiunii, aşadar vă rugăm să ne ajutaţi!", a declarat Nicoleta Mihăilă, project manager.

Părintele Petre Munteanu a transformat şcoala veche a comunei Săvinești într-un centru de recreere pentru seniori

Tot părintele a reuşit să ofere bunicilor comunităţii un centru de recreere. Astfel, a renovat şcoala veche a comunei pentru ca seniorii din Săvineşte să aibă parte de o a doua familie.

"Activităţile sunt diverse: de la petrecerea timpului liber la servicii de kinetoterapie, frizerie. În cele de petrecere a timpului, avem ateliere de lucru manual şi un cor al centrului. Această clădire este prima şcoală din Săvineşti, mai poartă şi denumirea de şcoala veche, foarte mulţi au învăţat aici, iar printre beneficiari o avem pe doamna Robu, chiar prima învăţătoare din Săvineşti", a povestit Brânduşa Dediu, director comunicare.

Unul dintre beneficiarii centrului a spus: "Acum 50 - 60 de ani, am învăţat aici, în gimnaziu. Părintele a salvat şcoala! Părintele are foarte multe iniţiative, este extraordinar", iar un alt beneficiar a mărturisit: "Aici am intrat în clasa în care eu am făcut I - IV. Noi am avut multe beneficii, vedeau doctorii de la Bucureşti, am făcut kinetoterapie, doamnele coafeze. Tot grupul care venim aici am făcut excursii. Mai venim, mai socializăm, e foarte bine".

Părintele Munteanu ştie că orice donaţie făcută din inimă nu poate rămâne fără răsplată.

"Noi încercăm să nu mergem să solicităm donaţii direct, ci să oferim ceva în schimb, făcut de noi, pentru ca, din această finanţare, să suţinem activităţile sociale. Aici avem un istoric cu ce am facut noi, halate pentru Anglia, ne-au dat comandă doar cunoscând activitatea fundaţiei. Genul ăsta de halate care au fermoar. Şi aici, avem un atelier de facem buchete de busuioc pe care noi le distribuim la mânăstirile din zona naostră. Iar cei care achiziţionează acest tip de produs susţin proiectul nostru", a mai dezvăluit Părintele Petre Munteanu la "News Hour with CNN".

Un localnic din comuna Săvinești a fost întrebat de reporterul Antena 3 CNN: "Ce înseamnă părintele pentru comunităţile de aici?", iar acesta a răspuns: "N-am cuvinte să spun! E cunoscut în toate judeţele!".