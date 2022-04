Primarul din Cernihiv, la Antena 3: "Vladimir Putin este cel mai mare terorist al secolului 21"

Vladyslav Atroshenko mărturisește că imagini precum cele din Bucha au avut loc și în zona Cernihivului.

"Bineînțeles, au avut loc, dar pe teritoriul regiunii, nu în Cernihiv, deoarece trupele rusești nu au intrat în oraș, am opus rezistență. Însă în afara orașului, în zona rurală – am auzit despre cazuri repetate de violuri de femei și copii, violuri de femei în fața copiilor, tâlhării.

S-au tras conștient focuri de arme asupra caselor. Este o organizație teroristă și s-a întâmplat aceeași, ca și în Bucha. Armata rusă ar fi mai bine să o numim organizație teroristă, deoarece armata luptă cu forțele militare, iar teroriștii – cu oamenii de rând", a spus Vladyslav Atroshenko, într-un interviu acordat în exclusivitate News Hour with CNN.

Întrebat cum l-ar descrie pe Vladimir Putin, edilul din Cernihiv a răspuns:

"În câteva cuvinte, este un terorist și un criminal, criminal de război. Doar așa îl pot descrie. Putin este criminalul de război al sec. XXI - în așa mod îl pot descrie".

Primarul a adăugat că sunt nevoiți să înmormânteze oamenii în tranșee și sicriele să le lipească unul de altul în tranșee, deoarece cimitirul se află la ieșirea din oraș, unde se duceau lupte și nu puteau folosi cimitirul orașului.

O profesoară din Cernihiv a salvat 30 de orfani din orașul bombardat | ”Ne-am rugat lui Dumnezeu să trăim până dimineață”

Natalia Pesotska, o profesoară din Ucraina, din regiunea Chernihiv, a reușit să salveze 30 de copii dintr-un orfelinat și să-i ducă într-o zonă mai sigură, departe de bombardamentele armatei rusești.După 35 de zile sub bombele inamice a reușit să scoată copii în siguranță din oraș. Aceasta e povestea lor.

Profesoara Natalia Pesotska a trăit sub foc continuu timp de 35 de zile alături de 30 de orfani. Timp de 7 zile s-au ascuns la subsolul internatului. Apoi clădirea a fost aruncată în aer, dar toată lumea a supraviețuit în mod miraculos - bomba a lovit cealaltă aripă.

S-a decis mutarea copiilor la biserică, unde tuturor li s-a alocat o încăpere de 16 mp. Acolo au stat 11 zile fără lumină și apă. Până la urmă, au așteptat evacuarea. Și profesoara a decis să ducă toți copiii la Kiev și apoi la Ivano-Frankivsk.

Aceasta este povestea ei:

„Nu m-am putut abține să nu merg la muncă pe 24 februarie”.

Am lucrat timp de 24 de ani la Centrul de Reabilitare Socială și Psihologică a Copiilor diin Cernihiv . Din 1997, din prima zi în care s-a deschis, când pereții încă se pictau și nu erau copii.

Centrul include copiii ai căror părinți se află în circumstanțe dificile de viață sau copiii ai căror părinți au fost privați de drepturile părintești. În total, centrul avea timpul războiului 35 de copii din trei grupe: băieți și fete de la 3 la 18 ani. Au fost doar 12 educatoare, câte 4 pentru fiecare grupă.

Pe 24 februarie, la șase și jumătate dimineața, m-a sunat soțul meu și mi-a spus că războiul a început. El însuși se afla la Kiev în acel moment. În acea zi trebuia să lucrez de la opt dimineața până la opt seara, aveam o zi de lucru de 12 ore.

În primele zile ale războiului, părinții, care au putut, au luat cinci copii. Un alt bebeluș a fost luat în urmă cu aproximativ o săptămână, când stăteam deja la subsol. Au mai rămas doar 29 de copii, copii ai căror părinți nu i-au putu lua, dar înțelegi despre ce fel de oameni e vorba. În centru sunt copii pe care părinții nu îi vor.

Nu m-am putut abține să nu merg la muncă pe 24 februarie, pentru că am o responsabilitate: sunt copii ca ai mei. Atunci nu existau astfel de bombardamente, dar tot era greu. Când mergeam cu un microbuz spre serviciu, acesta s-a oprit brusc în fața unui convoi de mașini cu miitari de-ai noștri.

Toți au întins mâna pe ferestre și au strigat „război”. Am plâns, fără să-mi dau seama că războiul era deja în curs.

Părea că eram într-un film: toți oamenii spuneau „război”, apoi au trecut trei ambulanțe una după alta. Mi-am dat seama că duc răniți.

„Bomba tocmai a căzut în centrul nostru”

Am lucrat două ture a câte 12 ore, pentru că deja era greu să ajung acasă de la serviciu pe 24 februarie. Drumul spre casa mea este de 10 km. Microbuzele nu mai circulau. Așa că am stat peste noapte în centru și copiii mei au rămas cu sora mea.

Soțul meu s-a întors de la Kiev în acea zi. Ne-a luat copiii și i-a dus la noi acasă, în districtul Shevchenko. Am lucrat până la opt seara și nu am mai putut ajunge acasă. Am stat cu sora mea în următoarele trei zile. Apoi soțul meu a reușit să mă ducă acasă.

Mi-am petrecut ziua acasă cu copiii. Și am luat din nou o tură, luându-l cu mine fiul meu de opt ani și pe fiica de paisprezece ani, ca să fiu mai liniștită.

Eu și copiii mei eram în același subsol, iar băieții și fetele adolescenți erau în cealaltă cameră. Am fost cu toții împreună cu 30 de copii din trei grupe.

Am locuit în subsolul centrului de copii șapte zile. Acesta este un subsol obișnuit, nu un adăpost anti-bombă. Aici se depozitează legume. Există și țevi de canalizare învelite în sticlă.

În plus, nu prea puteai să respiri - nisip și pământ peste tot. Am ieșit la suprafață din subsol timp de 5-10 minute pentru a respira aer curat. Și când sunau sirenele, ne întorceam imediat înapoi la subsol. Ne-am petrecut noaptea acolo.

Au bombardat în apropiere, au fost multe distrugeri în oraș, dar nu au fost lovituri directe asupra noastră. Și în casa de vizavi au zburat ferestrele.

Am luat linoleum-ul și saltelele de pe paturi, așternuturi șil e-au întins pe podea și așa am trăit. Pe vremea aceea încă era lumină, apă, aveam ce mânca.

Am hrănit copiii în subsol. Dar cu 20 de minute înainte să ne bombardeze centrul am mâncat cu toții în sala de mese. La puțin timp după ce am terminat, și am coborât în subsol, o bombă a lovit clădirea. Dacă am fi rămas acolo, pur și simplu nu am mai acum fi aici. Am mâncat la timp și am coborât la subsol. Domnul ne-a salvat!

Copiii erau foarte conștienți de ceea ce se întâmplă afară. Pentru că au fost multe bombardamente, toți am auzit acele explozii. La început erau foarte îngroziți și plângeau; nu se puteau obișnui cu noua realitate.

Și-au dat seama că afară era un război. Cel mai mic băiat are trei ani și jumătate. Desigur, la subsol le-am spus basme și am citit povești pentru a le distrage atenția de la evenimente. Am reușit să aducem și câteva jucării de sus. Dar sunt și bebeluși care sunt în scutece. Din când în când trebuia să merg sus, să-i spăl și să-i schimb. Mai aveam apă în centru.

Undeva în a șasea zi au început să bombardeze centrul nostru (nu-mi amintesc datele, totul era deja amestecat în capul meu). Am țipat cu toții de disperare și frică.

Am citit rugăciunile Maicii Domnului, iar copiii au repetat după mine. Am țipat privind cum cade tencuiala peste noi. Copiii plângeau... Bomba a căzut chiar în centrul nostru, dar nu pe partea în care stăteam noi la subsol, ci pe cealaltă. Asta ne-a salvat. După aceea, ne-am dat seama că aceasta este limita - copiii nu mai pot sta aici.

Când centrul de copii a fost bombardat, salvatorii au sosit imediat. Slavă Domnului, toți am supraviețuit, nimeni nu a fost rănit.

„Copiii nu au suportat bombardamentul, au plâns într-una de frică”

În a șaptea zi, când am fost complet bombardați, și ne-am dat seama că este periculos să mai rămânem aici, am mers la Mănăstirea Treime-Ilie, care nu este departe de noi.

Biserica găzduia oameni din satul Kiinka, care a suferit bombardamente foarte groaznice și a fost complet distrus. Toți locuitorii din Kyivka au fost primiți de școala teologică de la mănăstire.

Doi sau trei copii au fost transferați în timpul bombardamentului. Ni s-a dat o camera de 16 m2. Și ne-am înghesuit cu toții acolo cu 30 de copii.

Erau 5 paturi supraetajate. Adulții dormeau pe podea. Din centru am luat saltele cu lenjerie de pat, care au fost coborâte în subsol.

În biserică la micul dejun și la prânz am gătit o ciorbă rară cu pâine. Dar înțelegeți cât de dificil este pentru copii să treacă la două mese pe zi după șase mese.

Copiii au avut crize d eplâns. Pur și simplu nu au putut suporta bombardamentul și n u era nimic care să-i liniștească.

Apoi lumina, încălzirea și apa au dispărut din oraș. Interdicția de circulație a început la ora 18.00. Și imaginați-vă: mersul la toaletă este problematic - nu există apă. În camera în care locuiam, am pus o găleată obișnuită, care a servit drept toaletă pentru toată lumea.

Bombardamentele au continuat. Acoperișul a fost distrus. Un obuz a zburat chiar în mănăstire, dar, slavă Domnului, pur și simplu a căzut și nu a explodat. Piciorul unui bărbat a fost spulberat când a ieșit afară la toaletă dimineața.

Nu mai puteam rămâne nici în mânăstire. Am fost evacuați de acolo la timp. Da, am supraviețuit în această biserică timp de11 zile fără lumină, fără apă. Dar din când în când ni se aducea apă de băut, iar muncitorii bisericii ne găteau pe generatoare.

Am petrecut o săptămână la subsol și 11 zile la biserică.

Era aproape imposibil să dormi. Dacă reușeam să dorm o oră sau două, era deja bine. Î n plus, am racit in subsol, iar acum din cauza exploziei nu mai aud cu o ureche. Nu știu dacă auzul îmi va reveni vreodată.

În cele din urmă, copiii au răcit. Cu muci, nu au putut dormi bine, au tușit și au implorat să meargă la toaletă. Nu am dormit aproape 12 zile.

Apoi au început să tragă lângă noi. Ne-am pus în genunchi și am început să strigăm și să ne rugăm lui Dumnezeu să trăim până dimineața.

"Nu exista un coridor verde. Speram doar la ajutorul lui Dumnezeu."

Ulterior, direcția a fost de acord cu evacuarea noastră. Niciunul dintre educatori nu a fost de acord să meargă la Kiev cu copiii. Le-a fost teamă că autobuzul o să fie atacat pe drum, pentru că au fost astfel de câteva cazuri.

Instinctul de autoconservare a funcționat la oameni, toți au refuzat. Îi înțeleg și în niciun caz nu condamn pe nimeni. Dacă acele femei erau îngrijorate pentru familiile lor, copiii mei erau cu mine și nu mi-a fost frică. Știam că îi voi salva cu prețul vieții mele. Mi-am pus speranța în Dumnezeu, și știam că ne va ține în viață.

Au sosit două autobuze școlare și soldați cu mitraliere. Ni s-a spus că avem 15 minute la dispoziție. Ne-am urcat în autobuze. Ni s-a spus că ne vor da un „culoar verde”, d ar nu a existat niciun „culoar verde”. Am sperat doar în ajutorul lui Dumnezeu.

Părintele ne-a binecuvântat pe toți, copiii s-a împărtășit și am mers cu mașina de la Cernihiv la Kiev timp de 9 ore prin câmpuri și păduri. Șoferilor le era foarte frică să oprească pentru că peste tot în câmp erau mine. O singură dată au oprit pentru a merge la toaletă.

Copii tremurau, vărsau, pentru că autobuzul merge prin gropi, prin acele râpe și mlaștini, dar slavă Domnului nu s-au tras focuri de armă pe drum. A doua zi, când deja eram plecați, o bomba ne-a lovit Centrul.

„Parcă am ajuns într-o dimensiune paralelă”

Când am ajuns la Kiev, deja ne așteptau voluntari care ne-au spus că trenul Ivano-Frankivsk pleca atunci. Am spus că mergem cu el.

Voluntarii au convenit asupra unui vagon separat. A fost foarte greu, pentru că stația aproape că nu era luminată și eram foarte speriată, pentru ca Doamne ferește, să nu pierd vreun copil. I-am pus pe copii în perechi, unul mai mare cu unul mai mic.

Copiii aflați în circumstanțe atât de dificile înțeleg totul ș i o asemenea responsabilitate a funcționat pentru ei. Au ajutat, s-au organizat singuri. Am fost hrăniți de voluntari.

Cine a reușit să mănânce, bine, cine nu a avut timp, a rămas fără, căci au început să strige că trenul nostru stă deja pe peron și ne așteaptă.

Apoi am ajuns la Ivano-Frankivsk, unde am primit un apel de la serviciul local pentru drepturile copilului și ni s-a spus că ne așteaptă. Am coborât din mașină. Deja ne așteptau cinci femei. Am fost puși în două microbuze, iar copiilor li s-a spus: "Acum toți mergem să ne odihnim la munte. Sunteți în Carpați".

Aici era o viață complet diferită: totul era ca înainte de război.Îmi părea că suntem într-o dimensiune paralelă. Am ajuns la sanatoriul din satul Yasen, regiunea Ivano-Frankivsk. Am fost primiți, duși în sala de mese, hrăniți cu borș și sandvișuri.