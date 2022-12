Românii nu țin cont de apelul la diplomație al lui Iohannis | Cum arată boicotul aplicat companiilor austriece

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că România nu va boicota Austria și a spus că diplomația este calea de urmat, după ce Austria a blocat accesul României în spațiul Schengen pe o perioadă nedeterminată.

Sursa foto: hepta

Însă apelul președintelui la diplomație nu a fost de natură să-i sensibilizeze pe români, fie ei persoane fizice sau antreprenori.

Astfel, asociațiile transportatorilor de marfă și marii agricultori au "sancționat" din proprie inițiativă grupul petrolier austriac care operează în țara noastră și au decis să nu mai alimenteze de la benzinăriile acestuia.

Boicot la benzinăriile OMV

"2.400 de companii cu 25.000 de autocamioane nu vor alimenta la OMV Petrom. Iar asigurările nu le vom mai face la companiile austriece", declară Adrian Pop, președinte al Asociației Patronale a Transportatorilor "Europa 2002".

El a estimat pierderile potențiale ale OMV la milioane de euro, în contextul în care "o companie mica alimentează cu 400.000 de litri de combustibil pe luna".

"Mi se pare degradant ca, la 500.000 euro, cât plătesc motorina pe an, să trebuiască sa stau in cozi la vămi. Tocmai de aceea am luat decizia ca, de ieri, sa nu mai achiziționez motorină de la nicio companie austriacă", declară, la rândul său, Alexander Degianski, fermier.

Boicot la băncile austriece prezente în România

Oamenii de afaceri români au decis să boicoteze și băncile deținute de companii austriece. Astfel, în ultima săptămână au fost închise și mutate la alte bănci conturi de milioane de euro.

"Un stat care ne-a umilit și și-a bătut joc de o națiune, care nu este vinovată decât ca am avut politicieni slabi (...) Și atunci, am luat decizia irevocabila de a pleca. În țara românească sunt 20 de bănci la ora actuala și în mod sigur sunt capabile să preia activitatea firmelor și a oamenilor de rând", estimează Dimitrie Muscă, om de afaceri.

Reacții similare vin și de la micii afaceriști, de la patronii de restaurante sau de la români obișnuiți.

Și există deja un exemplu de mare companie de stat care a luat o decizie radicală vizavi de băncile austriece prezente în România.

"Prima instituție publică centrală care a făcut un anunț de boicotare a serviciilor austriece este Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR. Aceasta care rulează anual peste 12 miliarde de lei prin conturile de la BCR, bancă deținută de grupul austriac Erste. Banii CNAIR, care provin de la bugetul de stat, ar urma să fie mutați din BCR la CEC, o companie cu capital românesc, unde statul este acționar", a transmis Cristi Popovici, corespondent Antena 3 CNN.