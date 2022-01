Românii au ajuns să mănânce mai puțin ca să plătească facturile tot mai mari. Concluziile îngrijorătoare ale statisticilor INS

Venitul mediu pe gospodărie a crescut anul trecut de la 5.573 de lei in trimestrul 2 la 5704 în trimestrul al treilea, cu un procent de 2,3%. Dar, bucuria parcă nu mai este atât de mare când ne uităm peste cheltuieli.

Tot anul trecut de la un trimestru la altul ne-au crescut cheltuielile cu 4,6%. Adică dublu faţă de venituri. Practic, dacă am câştigat un leu am cheltuit doi. În comparaţie cu 2020 am redus cheltuielile cu mâncarea la 32,4% faţă de 33,5% în 2020.

Dar, nu vă gândiţi că am făcut economie. Dacă am mâncat mai puţin, am plătit mai mult la facturi - de la 14 % în 2020 la aproape 16% anul trecut. Nici renovări în gospodării nu prea mai facem. Din totalul venitului pe gospodărie, doar 0,4 procente investim în astfel de lucrări.

Venituri gospodării

Trimestrul III 2021 – 5704 lei

Trimestrul II 2021 – 5573 lei

Creștere de 2,3%

Cheltuieli gospodării

Trimestrul III 2021 – 4939 lei

Trimestrul II 2021 – 4709 lei

Creștere de 4,6%

Principalele cheltuieli - trimestrul III 2021

Mancare și băuturi nealcoolice 2021 - 32,4% / 33,5% - anul 2020

Băuturi acoolice 2021 - 8,1% / 8,6% anul 2020

Facturi la utilităţi, energie, gaze - 15,7% - 2021/ 14,6% - 2020

Investiții gospodării

Trimestrul III 2021 – 0,4% din totalul cheltuielilor

Trimesteul III 2020 - 0,7% din totalul cheltuielilor

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal