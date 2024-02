Tim Lister, jurnalistul care a documentat otrăvirea lui Alexei Navalnîi și a câștigat Oscarul: ”L-au torturat în tăcere, până l-au ucis”

Jurnalistul Tim Lister, cel care a făcut parte și din producția documentarului Navalnîi, care a câștigat Oscarul, a vorbit la Antena 3 CNN despre moartea opozantului rus.

Producătoul CNN Tim Lister, jurnalistul ce a făcut parte din echipa ce a produs documentarul despre Alexei Navalnîi, a vorbit la Antena 3 CNN despre moartea acestuia.

”Sunt șocat, dar nu surprins. A fost încarcerat în închisori în care condițiile au fost foarte dificile. Acum era încarcerat în penitenciar cu condiții foarte grele, în Siberia. A fost trimis la izolare, nu a fost hrănit, a spus chiar judecătorului, luna trecută, că `mă învelesc cu un ziar, pentru că mă încălzește puțin`. A fost hrănit prost. Nu mi-a venit să cred cum arăta în timpul audierilor, după ce a fost încarcerat. Era slab, palid, nu mai era același om”, a declarat Tim Lister.

Acesta mai spune că opozantul rus a fost torturat în tăcere, până a murit.

”Deci l-au torturat în tăcere, până l-au ucis, în aceste condiții deosebit de dificile. A avut destul de multe dubii (că va supraviețui dacă se întoarce în Rusia – n.r.). Am lucrat cu el la un documentar și l-am întrebat: dacă vă ucid, ce mesaj aveți? Mesajul este foarte simplu: nu vă opriți, continuați! Pentru că dacă mă ucid pe mine, vă vor arăta că opoziția e puternică în continuare.

Pe de altă parte, nu există niciun dubiu cu privire la dedicarea sa pentru această cauză. Știa că se va întoarce direct în pușcărie”, a precizat Tim Lister.

Jurnalistul mai precizează că moartea lui Alexei Navalnîi nu va avea un impact mare în Rusia, având în vedere că toate informațiile oferite poporului rus sunt controlate de Kremlin.

”Cred că în momentul în care te gândești din afara Rusiei, crezi că va avea un impact major. Dar nu trebuie supraestimat impactul pe care-l va avea asupra poporului rus. Pentru că mass-media din Rusia are o putere foarte mare asupra rușilor. Putin nu are niciun fel de probleme. Nu va afecta în niciun fel alegerile. Din păcate, Putin va câștiga. Nu știm deocamdată dacă sancțiunile și războiul au impactat viața rușilor. Dar, deocamdată, Kremlinul are controlul absolut asupra informațiilor care vin către poporul rus”, a declarat Tim Lister la Antena 3 CNN.