Ce tendinţe aduce anul 2023 în materie de nunţi

Mirii care plănuiesc să se căsătorească în 2023 sunt deja în focul pregătirilor. În ziua nunții, un rol important îl joacă decorațiunile, care înfrumusețează locația de petrecere și anunță tematica evenimentului. În anul care urmează, la modă vor fi citricele.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Așadar, așteptați-vă să vedeți pe mese lămâi și portocali. Adevărul este că cei doi copaci au devenit tot mai prezenți și în casele românilor.

"Anul viitor se poartă ce îți place ție, din punctul meu de vedere, dar venim și cu câteva recomandări. De exemplu, aici suntem într-o orangerie și cum ar putea să lipsească din acest cadru minunat niște mese cu citrice. Și aici avem TAIE o combinație de portocali cu floarea soarelui.", a spus Nicu Bocancea, master florist internaţional.

În mitologia grecească, portocala este considerată „mărul de aur”, adică fructul dăruit de Juo lui Jupiter în ziua căsătoriei lor celeste. Astfel, se spune că îndrăgostiții care își dăruiesc unul celuilalt portocale sunt atrași în aceeași măsură unul de celălalt.

"Noi am luat și lumânările să fie în aceeași cromatică și la unele dintre ele le-am pus și felii de portocale uscate, le-am legat cu un șnur, tot așa, natural, portocaliu, am creat mici copăcei de portocal. Iar dacă vezi, și vesela este toată în aceeași textură, are textura ca a coajei de portocală. Nu aș vedea într-un palat o masă cu portocale, dar în zona aceasta, unde suntem în natură, mai mult în exterior, merg foarte frumos.

Amplasate în casă, citricile oferă împlinire și satisfacție.

"Cel mai mare secret este să nu îi udăm atât de des pe cât ne dorim. În zona citricilor aș recomanda ca faza asta cu udatul să fie făcută mai rară, undeva la 10 zile, în funcție de temperatura camerei.", a mai spus acesta.

De asemenea, au nevoie de foarte multă lumină, de aceea este indicat să îl țineți cât mai aproape de o fereastră.

"Trebuie scoși în martie și băgați în interior la un mijloc de noiembrie. Deci în perioada iernii îi ținem la căldură.", mai spune floristul.

Citricele sunt dispuse la o serie de boli și dăunători. Una dintre cele mai des întâlnite probleme este legată de apariția unei musculițe care își depune ponta sub epiderma frunzelor. O astfel de insectă poate să depună până la 600 de ouă pe zi, de aceea este indicată o examinare cât mai frecventă a plantelor. Dacă se găsește o frunză afectată se recomandă eliminarea și arderea ei.

În 2023, elementele naturale nu ar trebui să lipsească de pe masă – indiferent de locație și tematică.

Chiar crenguța o am din marginea grădinii. Avem diferite vase ca și formă, din sticlă, totul e transparent, totul e foarte glamouros, în care ne-am jucat efectiv cu flori.

N-aș spune că e un decor ieftin, dar poate fi făcut la fel de frumos și cu flori care nu sunt atât de costisitoare. Luna august este foarte variată și foarte bogată în flori.