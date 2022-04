Creşte numărul cazurilor de gripă sezonieră la adulţi şi copii. Care sunt semnele și simptomele gripei

Dar, în acest an, specialiștii anunță că numărul copiilor și al adulților care suferă de această afecțiune a crescut simțitor.

Principalele simptome sunt: febră înaltă, până la 40 de grade, care cedează foarte greu la antitermice, frisoane, dureri musculare și dureri de cap.



De doi ani ne-am învățat să nu mai avem gripă. Față de anul trecut sunt mult mai multe cazuri, față de anii precedenți, anii dinainte de pandemie, nu sunt mai multe cazuri. Aceasta era perioada infecțiilor gripale, perioada în care aveam foarte multe cazuri de infecție.



Gripa este o infecție virală care atacă sistemul respirator – nasul, gâtul și plămânii. La ce mai multi, trece de la sine. Dar, din păcate, uneori, gripa poate avea și complicații.



"În fiecare an, virusurile suferă modificări. La impactul cu mediul încojurător, virusurile au niște mutații, mutațiile sunt făcute special pentru a se adapta mai bine. În principiu, mutația face virusul să fie mai contagios, eventual să evite sistemul imun sau să devină rezistent la tratament – permite supraviețuirea lui.

Un virus ca să facă mutații trebuie să circule. Virusurile gripale fac parte din categoria virusurilor cu cele mai multe mutații, de aceea vaccinurile anti-gripale se actualizează anual", a spus medicul Irina Antonescu, în cadrul emisiunii Numai de bine de la Antena 3.





La început, gripa poate părea doar o răceală obișnuită – cu nas înfundat, strănutat și dureri în gât. Dar, potrivit specialiștilor, se dezvoltă rapid. Semnele și simptomele gripei includ: febră peste 38 de grade, dureri musculare, frisoare și transpirații, dureri de cap, tuse uscată, oboseală, congestie nazală și dureri de gât.



"În momentul în care avem un copil bolnav, cu cele mai mici semne – începe să curgă nasul, tușește și face febră, rămânem acasă. Virusurile gripale sunt foarte contagioase, de aceea în această perioadă sunt foarte multe cazuri", a mai spus medicul.



Din fericire, majoritatea copiilor nu manifestă o forma avansată de gripă și, prin urmare, nu au nevoie de îngrijire medicală sau medicamente antivirale. În aceste cazuri, remediile cele mai eficiente sunt odihna si evitarea contactului cu alte persoane.



"Să nu ne îmbolnăvim deloc înseamnă să nu intrăm în contact, să nu socializăm, ceea ce nu este normal pentru un copil de colectivitate. Copiii trebuie să vină în colectivitate".



Când ar trebui să vină părintele cu copilul la medic?



"În momentul în care copilul face o febră mare, o febră rezistentă la tratament, în momentul în care copilul are o tusă chinuitoare, în momentul în care copilul are dificultate la a respira, în momentul în care are o stare generală alterată categoric mergem la medic", a mai spus medicul.



Administrarea unor medicamente virale poate ameliora simptomele gripei și poate scurta perioada de boală. De asemenea, ele pot preveni posibilele complicatii grave, cum ar fi pneumonia. Dar, atenție, trebuie folosite numai la recomandarea medicului!