Cum refolosim pământul vechi de flori

Oana Matei, inginer horticultor, vă arată cum să împrospătaţi pământul de flori şi cum să economisiţi bani.

"Vorbim despre pământul de flori, despre cum un subtrat, fie el un foarte bun, fie el unul pe care am dat o grămadă de bani, poate să ne omoare planta rapid. Ca să nu ajungem în această situaţie, va trebui să ştim să citim foarte bine eticheta care este pe fiecare pungă de pământ de flori şi aceste simboluri care apar. Am să mă opresc pentru început la PH. PH-ul este o valoare care măsoară concentraţia ionilor de hidrongen într-o soluţie apoasă. Solul conţine apă şi a fost catalogat şi el în funcţie de acest PH. Vom întâlni soluri acide, slab acide, soluri neutre şi soluri alcaline în funcţie de acest PH. Cel neutru este 7 şi la el ne raportăm. Este sub 7 este acid. Ce este peste 7 este alcalin. De ce este important să ştim acest lucru? Pentru că, de exemplu, dacă punem unei plante care iubește un sol alcalin, un pământ acid, îi vom arde rădăcinile și ea va muri rapid.

Un alt simbol pe care îl întâlnim pe pungile de pământ de flori sunt valorile NPK. Ele indică macroelementele pe care pământul de flori le conține. N este azotul, P este fosforul, iar K este potasiu. De ce este important să știm? Fiecare plantă are necesitățile ei și de aici și gama variată de pământ de flori care există pe piață, pentru că specialiștii au creat pentru fiecare categorie de plante un anumit tip de subtrat, cu anumită valoare a acestor elemente.

Azotul este necesar plantelor pentru creștere. Vom fertiliza cu azot, în special plantele care au creștere luxuriantă și care au frunze foarte multe. Azotul e prezent aproape în toate procesele metabolice. Prea puțin azot duce la îngălbenirea plantelor. Nu trebuie să facem nici exces, pentru că vom avea efectul invers și atunci vom avea niște frunze brumificate. Ficusul, ferigile - sunt plante care au nevoie de o concentrație mai mare de azot", a spus Oana Matei, inginer horticultor.

Mai multe informații, în materialul video de mai sus.

