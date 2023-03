Cum să nu fii o victimă sigură a abuzului narcisic

O iubirea prea mare de sine se poate transforma cu ușurință într-un abuz narcisic pentru cei din jur.

Sursa foto: Unsplash.com

Se estimează că 158 de milioane de persoane din Statele Unite sunt afectate. Însă, acest fenomen nu este rar nici în țara noastră. Cel mai frecvent, acest tip de abuz este întâlnit în relațiile de cuplu.

Specialiștii au identificat două etape: persoana narcisică încearcă să câștige încredere partenerului sau parteneri, pentru a crea o legătură puternică. Ulterior, va încerca să îi distrugă încrederea în sine, sugerând mereu că ea este superioară. Cum recunoști o astfel de situație? Te invit să descoperi în materialul următor!

"O formă de manipulare a celor din jur, modul în care eu mă simt validat sau invalidat de cei din jurul meu. Astfel, fac în așa fel încât cei din jurul meu să sufere pentru neputința mea, frica mea de a fi ceva anume, frica mea de a aparține cuiva, frica de a însemna ceva pentru cineva ... îi fac pe toți ceilați să sufere. Cum? Cu o forță fantastică.

Cele trei semne pe care le indică cel mai frecvent persoanele care sunt abuzate narcisic sunt – confuzie, supărare și sentiment de vinovație în mod constant. Abuzul narcisic este cel mai comun în relațiile romantice și poate fi deseori mascat ... de exemplu, remarcile agresorului pot veni sub forbă de glume, precum „ești sigură că vrei desert?” – sugerând că ești grasă.

"Merg pe ideea că eu sunt cel mai bun, sunt cea mai importantă piesă din rotița asta, îi fac pe toți ceilalți să sufere, iar eu simt bucurie. Narcisicul se validează pe sine prin durerea celorlalți.

Deși nu sunt date concludente, specialiștii sunt de părere că cel mai adesea abuzatorii sunt bărbați. Victimele sunt încurajate să impună limite. De exemplu, fără insulte sau apelative jignitoare; fără țipete și chiar limitarea timpului petrecut împreună și evitarea oferirii de bani sau alte favoruri.

Abuzul narcisic ... este un abuzator. Dar trebuie să specificăm un lucru extrem de clar - nu toți abuzatorii sunt narcisici, unii sunt sadici. În acest caz, avem de-a face cu oameni care creează adevărate scenarii. Scenarii în care intră și în care cred chiar și ei după ce le formulează. Respesctiv, omul zile „eu am auzit că”, dar el și crede că a auzit că, nu că a formulat el aia. Deci minciuna pe care o spune, o spune cu atâta tărie încât la final, când se pune punct, zice „ai dreptate, eu am auzit chestia asta, așa este” și are și toate gesturile alea." a spus psihologul Radu Leca.

În primă fază, o persoană narcisică va încerca să-i câștige încrederea partenerului și o va bombarda cu cadouri scumpe oferite fără nicio ocazie specială, îi va face complimente flatante, îi va promite dragoste eternă și își va plasa partenerul pe un piedestal. Ulterior, odată ce bazele relației au fost puse, abuzatorul va încerca să distrugă victima – o critică neîncetat, o ignoră și devine singurul care poate decide când și în ce condiții va exista comunicare.

"Narcisicul poate fi combătut de persoane care sunt stabile emoțional, care au inteligență emoțională corectă și care nu au tipuri de traume diferite, și din punct de vedere al inteligenței cognitive avem undeva peste 135. Altfel, narcisicul prinde la public și te face să suferi. Te face să suferi cu atât de multă forță, încât la final ai o singură întrebare „eu cu ce sunt vinovat?” și mâinile s-au împreunat.

În general, abuzatorii își aleg cele mai bune partenere, pentru a-și îmbunătăți propria stimă de sine prin asociere și, de asemenea, le plac persoanele empatice.

"Avem câteva semne, elemente – privirea, modul în care vorbește, teatralitatea, mișcările. Întotdeauna când vorbește i se mișcă tot corpul sau dacă s-a prins că tu știi îți oferă liniștea dinaintea furtunii – este cea mai calmă persoană pe care tu ai văzut-o, dar este o calmitate falsă. Tipul de definiție e așa – eu sunt regele, eu sunt uluitorul, tu ești nimeni în ochii mei.", a mai spus psihologul.