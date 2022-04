Filme optimiste care îţi vor transmite energie pozitivă

Hormonul fericirii este responsabil pentru starea noastră de bine. Însă, dacă vrei să te bucuri de aceleași beneficii, dar fără efort, specialiștii îți recomandă o serie de filme care să te binedispună.



Un film corect ales îți va oferi întotdeauna o stare de bine. Așa cum cauți compania oamenilor pozitivi, caută și încearcă să vezi și cât mai multe producții bune. Iată o listă cu filme optimiste:







"De ce este nevoie pentru a trezi o generație? Ar fi o tragedie să renunți la ceea ce ai. Decolează și zboară!"



Tick tick … Boom! e un film cu multă energie pozitivă și se concentrează pe procesul de creație – despre cât de dificil, dar totodată minunat poate fi să creezi ceva de la zero.

Poate nu sunteți fani musicaluri, dar cinefilii susțin că această producție are atâta voie bună și substanță încât merită văzută. Momentele muzicale sunt foarte bune și nu au artificialitatea obișnuită din musicalurile tradiționale.

Și, foarte important, rolul principal este interpretat de Andrew Garfiedl, cunoscut pentru filmele Spider-Man.







De asemenea, un alt film care merită văzut este Prieteni de vacanță. În această comedie, Marcus organizează o vacanță în Mexic, care are ca scop cererea în căsătorie a iubitei sale. Însă, călătoria este dată peste cap de un alt cuplu aventuros, visător și dezinhibat.



De ce sarea nu are gust sărat? Pentru că este cocaină. Am adus-o de acasă.



Cei patru petrec de voie, de nevoie o vacanță nebună împreună. Marcus și Emily se gandesc că odată întorși acasă nu vor mai păstra legătura cu cei doi aiuriți cunoscuți în Mexic, însă viața le va rezerva noi surpize. Un film relaxant presărat cu situții neașteptate și amuzante.





Cinefilii trec pe listă și filmul Eliberează-l pe Guy.



Numele meu este Guy și locuiesc în Free City. Am tot ce am nevoie… Exceptând un singur lucru.



Guy este casier bancar și duce o viață simplă, petrecând mult timp cu prietenul său Buddy, agent de securitate la aceeasi bancă. Într-o zi are loc un eveniment care îl face să devieze de la rutina sa și realizează că el este de fapt un personaj intr-un joc violent numit Free City.

Filmul este o productie cinematografică de actiune cu accente SF si comice, o poveste de dragoste si o metafora despre evadarea din rutina, despre spargerea barierelor impuse de altii, despre asumarea unui rol nou. Un film reusit, cu mesaj pozitiv.





Pentru o stare de bine, filmele comedie nu sunt singura alegere corectă. Specialitșii le recomandă și pe cele motivaționale. De exemplu, producția Rapperiță la 40 de ani.

Nu mă crezi o babă nebună că fac asta? N-am zis asta.



E o comedie fresh, plină de viață. Acțiunea se petrece la New York, unde Radha Blank luptă pentru scrierea și producerea unei noi piese de teatru. Căzută într-un con de umbra, după un success avut cu mulți ani în urmă, femeia se apropie de 40 de ani, nu are bani să-și plătească chiria și creativitatea pare că a părăsit-o. Dar forța interioară a Radhei nu o lasă la greu și descoperă că poate să își transpună viața prin rap.