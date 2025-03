Motivul pentru care depresia rămâne frecvent nediagnosticată. 1 din 4 români suferă de această afecțiune

De la oboseală și lipsă de energie până la anxietate și retragere socială, semnele sunt prezente, dar ignorate. Foto: Getty Images

Depresia afectează 1 din 4 români și, de multe ori, rămâne nediagnosticată din cauza stigmatizării și a percepției greșite despre sănătatea mintală. De la oboseală și lipsă de energie până la anxietate și retragere socială, semnele sunt prezente, dar ignorate. În România, prevenția este încă la început, iar educația despre sănătatea emoțională ar trebui să înceapă din școală.

Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, susține că simptome de depresie au foarte mulți români, însă în cele mai multe cazuri afecțiunea rămâne nediagnosticată.

”Avem chiar foarte multe motive pe care oamenii le au. Undeva la 60% au spus că sentimentul de tristețe, energia redusă, oboseala, faptul că au anumite temeri excesive, apare anxietate, grijile financiare, nu în ultimul rând, inclusiv grijile familiare, când vorbim de familie sau când vorbim de anumite probleme de sănătate în rândul familiei. Și lucrurile astea, din punctul meu de vedere, cred că le întâlnim fiecare dintre noi zi de zi, adică nu evităm astfel de lucruri. E clar că în condițiile în care nu putem găsi soluții, cel mai bine și cel mai recomandat este de a merge la specialist”, spune Radu Ganescu.

Acesta a explicat, în cadrul emisiunii Numai de Bine că, în momentul în care o persoană nu reușește să treacă singură peste aceste simptome, ar trebui să caute sfatul unui specialist.

”Eu cred că momentul acela ar fi atunci când nu reușim să trecem peste situație. Marea majoritate dintre noi, și aici cred că vorbesc de undeva de 80%, spunem că stăpânim situația, e o chestie trecătoare, nu mi se întâmplă mie, a fost doar de moment. Dar când vedem că lucrurile persistă, când vedem că putem ajunge chiar într-o zonă de disconfort, într-o zonă în care nu mai avem chef să mergem la muncă, sau nu mai avem chef să ieșim din casă, suntem foarte triști, plângem din orice, nu mai dorim să ne vedem cu prietenii sau chiar persoanele de lângă noi ne irită”.

Cu astfel de simptome se confruntă o mulțime de oameni. De exemplu, cu sentimentul de tristețe, 60% dintre oameni, energie redusă sau care obosesc mai ușor, 54%, temeri excesive, 51%, tulburări de somn, 48%, dificultate de concentrare, 39%, pierderea interesului în activități care înainte îi bucurau, 39%. Din nefericire, multora dintre aceștia le este rușine să meargă la medic.

”Ne e rușine și ne simțim stigmatizati sau discriminați dacă se află că avem o problemă de sănătate meintală. Asta este, din punctul meu de vedere, al percepției pe care o avem, apropo de sănătatea mintală. Sănătatea mintală ține de foarte multe lucruri. Și depresia, din păcate, este un factor pe care l-am întâlnit în rândul atât al pacienților cronici cât și al oamenilor sănătoși, care afectează foarte mult starea de sănătate”, spune Radu Gănescu.

În ceea ce privește prevenția, România nu stă foarte bine.

”În domeniul de sănătate mintală suntem încă la început. Aici încă suntem la început, de-abia s-a dezvoltat un program de servicii psihologice pentru copiii cu TSA, ceea ce este foarte bine.

Este cumva o dorință educația civică sau educația medicală în școli, care de multe ori nu se face. Și am văzut, îmi pare rău să o spun, dar o spun de fiecare dată când am posibilitatea, că am învățat să ne spălăm pe mâini în 2020, ceea ce nu e normal. Și cred că în viitor, primul pilon sau cel mai important pilon ar fi să oferim o educație a stilului de viață sănătos, o educație medicală a tinerelor generații. Pentru că m-aș bucura în momentul când termini 12 clase, în afară de faptul că știi să-ți menții un stil de viață sănătos, poate să consumi mai puțin alcool și tutun și energizante și mai mult hiking și munte și biciclism, să poți să oferi și un prim ajutor medical dacă un coleg de lângă tine are nevoie”, a mai explicat Paul Gănescu în exclusivitate la Antena 3 CNN.