„Nu tot ce vezi online trebuie să devină realitate”: avertismentul medicilor despre obsesia periculoasă pentru perfecțiune

Intervențiile trebuie să răspundă nevoilor pacientului, nu presiunii venite din familie, anturaj sau mediul online. Foto: Getty Images

Fenomenul perfecțiunii promovate pe rețelele sociale devine din ce în ce mai periculos, iar medicii esteticieni trag un semnal de alarmă: dorința de a arăta „ca pe Instagram” poate depăși granița normalului și se poate transforma într-o problemă medicală.

Medicul specialist în chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, Alexandra Filip, explică faptul că tot mai mulți pacienți ajung în cabinet cu așteptări nerealiste, influențate de filtre, trenduri și modele promovate online.

„De multe ori, pacienții vin și cer foarte multe lucruri, însă rolul meu este să le explic de ce nu le voi face pe toate”, spune medicul, subliniind importanța responsabilității profesionale. Potrivit acesteia, un medic bun trebuie să aibă curajul să spună „nu”, atunci când intervențiile cerute pot duce la rezultate nenaturale sau chiar la complicații.

Frumusețea reală vs. perfecțiunea artificială

Una dintre cele mai mari provocări din domeniul estetic este diferențierea între o nevoie reală și o dorință influențată de factori externi. Medicul susține că intervențiile trebuie să răspundă nevoilor pacientului, nu presiunii venite din familie, anturaj sau mediul online.

„Este foarte important ca dorința să fie a pacientului, nu a celor din jur. Eu sunt adepta rezultatelor naturale”, explică aceasta.

Procedurile realizate în exces pot duce la dezechilibre ale trăsăturilor și la un aspect artificial, iar în unele cazuri chiar la probleme de sănătate.

Ce intervenții sunt cele mai cerute

În practica sa, cele mai frecvente proceduri sunt cele injectabile, dar și intervențiile chirurgicale realizate cu anestezie locală, precum blefaroplastia (operația pleoapelor). De asemenea, chirurgia sânilor rămâne una dintre cele mai solicitate, în special mastopexia (ridicarea sânilor) și reducția mamară.

Dincolo de bisturiu: empatie și echilibru

Pe lângă activitatea medicală intensă, viața personală joacă un rol esențial în modul în care medicul își înțelege pacientele. Experiența de mamă o ajută să fie mai empatică și să înțeleagă motivațiile emoționale din spatele deciziilor estetice.

„Dincolo de intervenție, sunt sentimente. Este important să înțelegi ce stă la baza dorinței pacientei și dacă are cu adevărat nevoie de acea schimbare”, mai spune medicul.

Într-o lume dominată de standarde ireale de frumusețe, specialiștii atrag atenția că echilibrul și naturalețea ar trebui să primeze. Dorința de a arăta mai bine nu este greșită, însă atunci când devine obsesie, poate avea consecințe serioase — iar rolul medicului este esențial în a preveni aceste derapaje.