Dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iaşi: "Sistemul de medicină de urgenţă din România este un model european"

Prof. univ. dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iaşi a declarat, în cadrul Conferinţei Naţionale "Iaşi - polul excelenţei în sănătate", organzată de România Inteligentă, că sistemul de medicină de urgenţă din România este un model european.

Sursa foto: Antena 3 CNN | România Inteligentă

"Sistemul de medicină de urgenţă din România, în zona de pre-spital, este un model european şi sunt mândră de fiecare dată atunci când, în conferinţe europene şi internaţionale, vorbesc despre ceea ce am realizat noi în medicina de urgenţă. Şi, evident, sunt mândră de ceea ce am făcut aici, la Iaşi pentru că a fost prima disciplină creată în Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa Iaşi. Cam în acelaşi timp cu colegii din Târgu Mureş am reuşit să devenim şi academici.

Realizările sunt multe, ceea ce îmi dă energie vine de undeva din interiorul meu, dar vine foarte mult şi din echipa mea, care este din ce în ce mai mare şi asta am reuşit să fac. Dincolo de clădiri, de maşini, de elicoptere, de intervenţii, sunt oamenii din echipa UPU SMURD Iaşi, oamenii din echipa UPU SMURD Regiunea Nord-Est.

E ceva divin, e ceva cu ştiinţă, cu credinţă, o echipă cu oameni care încearcă să înveţe, dar să rămână întotdeauna oameni şi care să pună pacienţii din Urgenţă şi cei din SMURD pe acelaşi plan cu familia lor, cu copiii lor.

Entuziasmul cu care încep studenţii noştri voluntari, încă de la liceu, avem multe solicitări de a fi voluntari pe SMURD, apoi când intră la facultate le place teribil, continuă cu anul 4, facem o serie de activităţi, sunt foarte prezenţi, ajunge momentul alegerii în rezidenţiat, şi aici sunt încă foarte entuziaşti, însă în momentul în care treaba începe mai serios şi cu responsabilitate, o parte se mai retrag, se orientează către ale specitalităţi. Dar spun din nou, (n.r. nu există probleme de personal în centrele universitare) Iaşiul are o echipă mare. La noi, aşa cum nu se întâmplă în multe alte spitale, atunci când scoate un post de medic la concurs e o concurenţă de 2-3 pe loc, ceea ce înseamnă că încă e foarte bine. Reuşim, cu echipa noastră, să acoperim şi SMURD Suceava, SMURD Botoşani şi SMURD Vaslui", a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iaşi.