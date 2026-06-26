Fabrica din Oradea unde angajaţii vin la muncă exact ca acasă. Oamenii fac sport în timpul programului şi culeg legume bio

Fabrica din Oradea unde angajaţii vin la muncă exact ca acasă. Sursa foto: captură video

Peste 80% dintre români merg la serviciu stresați, din cauza presiunii și a relației tensionate cu șefii. Există însă un loc în România unde angajații vin la muncă exact ca acasă. O fabrică din Oradea sparge toate tiparele clasice ale managementului.

Oamenii fac sport în timpul programului, culeg legume bio din propria grădină și pleacă în teambuilding-uri în marile capitale europene. Rezultatul? O productivitate aproape dublă față de media pieței și angajaţi care aleg să muncească şi după pensie.

La prima vedere este o hală industrială obișnuită. Dincolo de porți, însă, realitatea este complet răsturnată. Angajații nu sunt numiți salariați, ci colaboratori. Ei produc sisteme moderne pentru curățarea spitalelor, dar își împart timpul între utilaje și o veritabilă gospodărie agricolă amenajată chiar în curtea firmei.

"Principiul de la care am pornit a fost că suntem în prezența unor colaboratori. Nu avem angajați, nu avem salariați și nu dăm salarii.

Suntem peste producitivitatea din China. Şi În România se poate obține acest lucru respectându-ne colaboratorii", a declarat Cătălin Popa, manager executiv al fabricii din Oradea.

Peste o treime din suprafața proprietății este zonă verde. Oamenii au la dispoziție solarii, stupi de albine, livezi și o mini-fermă de păsări. Fiecare își poate cultiva propriile legume înainte, după program sau în pauze, iar nimeni nu-i controlează la secundă.

Producția celor aproape 30 de găini din curte este distribuită zilnic fiecărui coleg, în ordine alfabetică.

"De câte ori simt că e prea mult, 10 minute afară relaxare, iei un pic de aer, te duci înapoi cu forţe proaspete", a spus Mihaela Matiș, colaborator, Resurse Umane.

Oamenii pleacă doar când se pensionează

Stabilitatea este cuvântul de ordine. Într-un județ unde fluctuația de personal depășește 50% pe an, aici oamenii pleacă doar la pensionare. Compania finanțează anual deplasări cu avionul în mari capitale europene. Nu simple vacanțe, ci teambuilding-uri veritabile.

"După 20 de ani, atmosfera e foarte bună. Excursii, lucru, distracție. Vin la serviciu ca şi acasă", a afirmat Ana Lazăr, colaborator veteran.

"Am fost în concedii în Franța, la Paris, la Barcelona. Sunt locuri minunate. Dacă n-aș fi muncit aici, nu aș fi avut ocazia să le vizitez", a adăugat Monica Botnar, colaborator.

Filozofia firmei se extinde și la nivel ecologic. Apa de la chiuvete și dușuri este reciclată printr-un sistem natural de fitoepurare, ajungând într-un iaz cu pești și refolosită la irigații.

"Pentru a iriga o zonă verde avem nevoie în general de 40 de litri de apă pe săptămână per plantă. Noi suntem la un consum de apă, cu această recuperare, undeva sub 2 litri, deci de 20 de ori mai puțin", a mai spus Cătălin Popa, manager executiv.

Un model care demonstrează că productivitatea maximă nu se obține prin presiune, ci prin fericirea oamenilor. Fabrica din Oradea este dovadă vie că respectul și încrederea bat orice sistem de control.