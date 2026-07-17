Investiții de sute de milioane de euro în infrastructura medicală din Timișoara. Orașul vrea să devină un hub medical european

În ultimii ani sute de milioane de euro au fost direcționate către modernizarea infrastructurii medicale din Timișoara / Sursa foto: Profimedia Images

Sistemul medical din Timișoara face pași importanți spre standardele europene. Sănătatea rămâne una dintre principalele direcții de investiții ale Consiliului Județean Timiș, iar în ultimii ani sute de milioane de euro au fost direcționate către modernizarea infrastructurii medicale din oraș. De la o nouă maternitate, la un centru pentru mari arși, autoritățile locale vor ca Timișoara să devină un hub medical care să concureze cu marile centre din Europa.

Una dintre cele mai importante investiții finalizate este noua Maternitate a Spitalului Clinic Județean de Urgență "Pius Brînzeu", inaugurată în 2024. Clădirea dispune de bloc operator modern, secții și saloane la standarde europene și de infrastructura necesară viitorului Centru de Fertilizare In Vitro.

La Spitalul Județean au fost modernizate și Secția de Urologie, unde funcționează un compartiment de transplant renal, precum și Secția de Chirurgie Vasculară.

„Și partea de regim hotelier contează extrem de mult pentru pacienții noștri și practic ne ajută la a facilita accesul pacienților la servicii medicale de înaltă calitate, de a evita transferul pacientului din servicii medicale din spitalul județean către alte spitale și a-i reține aici și să-i ajutăm cât de mult putem”, a declarat Dr. Andreea Rață, director medical SCJUPBT.

Investiții importante au fost realizate și la Unitatea de Primiri Urgențe. Noua clădire este dotată cu instalații moderne, sisteme de securitate la incendiu, rezervă de apă pentru situații de urgență și o sală de curs destinată pregătirii personalului medical.

„Este extrem de important faptul că putem să ne trimitem medicii, putem să aducem un plus valoare pentru tot ceea ce înseamnă pregătire medicală, tocmai pentru a aduce pacienților noștri un servicii medicale de înaltă calitate”, a mai declarat dr. Andreea Rață.

Tot în etapa finală se află și Centrul de Mari Arși, cea mai importantă investiție medicală realizată în vestul țării în ultimele trei decenii. Va funcționa împreună cu noua Casă Austria, care va fi modernizată şi transformată într-o clinică de chirurgie plastică și reparatorie.

„Vom avea primul spital de mari arși finalizat după mulți ani de la Colectiv, din păcate, prea târziu, dar va fi totuși primul. Și sunt multe, multe alte investiții în asistența socială și în sistemul medical.

Fundamentul acestei strategii este cumva acela de a încerca să avem servicii medicale la standarde europene, standarde occidentale. Și încet-încet ne apropiem de acest deziderat. Pe de altă parte, ne dorim ca timișenii, timișorenii, românii să nu mai plece în afara granițelor, la Viena, la Budapesta sau în altă parte, cum se întâmpla și încă se întâmplă”, a declarat Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș.

Datorită investiţiilor demarate de Consiliul Judeţean Timiş, infrastructura medicală din Timișoara poate concura cu centrele medicale din Europa.