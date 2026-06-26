Mehedinți, destinația care urcă în topul turismului românesc: Experiențe autentice pe Clisura Dunării, gastronomie şi istorie

Palatul Culturii "Teodor Costescu", printre principalele obiective din Drobeta-Turnu Severin. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Județul Mehedinți se impune tot mai mult pe harta turistică a României, datorită peisajelor spectaculoase, patrimoniului istoric și ofertelor de ospitalitate avantajoase. Vizitatorii pot combina relaxarea și experiențele culinare cu explorarea unor atracţii emblematice precum Clisura Dunării, Muzeul Regiunii Porților de Fier și Castelul de Apă. Apreciate sunt şi Chipul lui Decebal, care deține recordul pentru cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa, dar şi Podul Lui Dumnezeu, care este cel mai mare pod natural al ţării. Diversitatea obiectivelor turistice transformă județul într-o destinație atractivă atât pentru iubitorii de natură, cât și pentru cei pasionați de istorie și cultură.

Mehedinți, destinația care urcă în topul turismului românesc

Fie că sunt români, fie că sunt străini, turiştii aleg în număr tot mai mare să viziteze judeţul Mehedinţi. Oamenii sunt atragi de peisajele spectaculoase, dar şi de patrimoniul istoric bogat.

Centrul oraşului Drobeta-Turnu Severin este renumit pentru arhitectura istorică îmbinată perfect cu designul contemporan. Unul dintre principalele obiective este Palatul Culturii "Teodor Costescu".

După o plimbare prin centrul oraşului şi o cafea la terasă, turiştii sunt aşteptaţi de hotelieri să se relaxeze pe malul Dunării. Vila Nest este una dintre cele mai apreciate locaţii, graţie oazei de linişte pe care o oferă.

"Ne aflăm într-o cameră cu o suprafaţă puţin mai mare, mai exact o suită, care are un pat dublu matrimonial, o canapea extensibilă, unde pot fi cazate un număr de trei persoane. Totodată, există o baie cu cabină de duş şi tot ce este necesar clienţilor noştri; având în plus: vederea către zona noastră de parc", a explicat o angajată de la hotelul Nest pentru Antena 3 CNN.

Micul dejun servit turiștilor include preparate sofisticate, de la Çılbır cu iaurt și ouă poșate și Croque Madame cu șuncă, cașcaval și ou prăjit, până la combinații moderne cu somon și avocado.

"Aceasta este o variantă de mic dejun pentru clienţii noştri: aici avem o porţie de Çılbır, care conţine iaurt, ouă poşate, iar lângă se află un Croque Madame, care conţine şuncă presată, caşcaval, mozzarella şi ou prăjit. Iar aici avem unscrambled, cu somon, avocado şi ou prăjit", a precizat Ionica Dobre, bucătar hotel Nest.

"Punem la dispoziţie oaspeţilor noştri 13 spaţii de cazare, amenajate cu grijă pentru a oferi confort şi o atmosferă primitoare. De asemenea, dispunem de două săli de restaurant, unde ne primim cu drag oaspeţii şi unde organizăm evenimente speciale, inclusiv degustări de vinuri", a declarat Mihaela Cruceru, manager hotel Nest.

Iar restaurantul Agape îmbină preparate internaţionale cu ingrediente locale şi oferă cadrul perfect atât pentru o masă în familie, cât şi pentru o întâlnire de afaceri.

Unul dintre principalele avantaje ale vilei Nest este poziţionarea; se află la mai puţin de o oră de mers cu maşina de unele dintre cele mai apreciate obiective din Europa: Clisura Dunării, care vine la pachet cu un peisaj de poveste, fiind locul unde fluviul străbate munţii.

De la Cazanele Dunării la Chipul lui Decebal, care deține recordul pentru cea mai înaltă sculptură în piatră din Europa, și Podul Lui Dumnezeu, aceste locuri sunt adevărate puncte de atracție pentru turiști. Monument al naturii, acesta este cel mai mare pod natural al ţării şi al doilea ca mărime de pe continentul nostru.