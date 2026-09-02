Microbuze românești de succes: De la o fabrică din Prahova la parteneriate în toată Europa

Un producător român de microbuze din Câmpina își extinde rapid activitatea, cu peste 80% din producție destinată exportului și peste 800 de microbuze electrice livrate în România. Sursa foto: antena 3 cnn

O companie românească de microbuze și autovehicule pentru transportul de persoane, Aveuro International, cu sediul și activitatea la Câmpina, demonstrează că industria auto autohtonă poate performa la cele mai înalte standarde europene. Producătorul a reușit o creștere accelerată în ultimii ani, peste 80% din producția sa fiind destinată exportului.

Contribuție de 136,5 milioane de lei la bugetul de stat

În perioada 2023–2025, compania a achitat către statul român aproximativ 136,5 milioane de lei, sumă ce include contribuții salariale, impozit pe profit și TVA:

2023: 3.659.464 lei

2024: 33.536.372 lei

2025: 99.278.646 lei

Evoluția financiară reflectă o dezvoltare la fel de spectaculoasă a cifrei de afaceri. Aceasta a crescut de la aproximativ 38 de milioane de lei în 2023, la 256 de milioane de lei în 2024, depășind pragul de 616 milioane de lei în anul 2025.

„Mă bucură faptul că în continuare peste 80% din producție pleacă la export și taxele merg către statul roman, cee ace pentru noi este un lucru îmbucurător”, a declarat Sebastian Popa, directorul de vânzări al companiei.

De la microbuze școlare la lideri în transport electric

La Câmpina, compania produce și convertește o gamă variată de vehicule pentru transportul de persoane: microbuze școlare, urbane, interurbane, turistice și configurații speciale. Producția este realizată pe platforme de la producători consacrați, precum Mercedes-Benz, Ford și Iveco.

Un accent deosebit este pus pe segmentul mobilității electrice. Până în prezent, compania a livrat în România peste 800 de microbuze electrice și este printre puținii constructori de microbuze electrice omologate la nivel european. În prezent, producătorul dezvoltă microbuze și autobuze cu o capacitate de până la 37–38 de locuri.

Târguri europene și noi proiecte de expansiune

Înființată în anul 2007, compania își continuă strategia de expansiune internațională. Producătorul este deja prezent pe piața din Franța, unde colaborează de aproximativ 5 ani cu un dealer local, iar pentru această toamnă și-a planificat participarea la târguri și evenimente de profil din Madrid, Stockholm, Sibiu, Rimini și Lyon.

Obiectivul principal al acestei prezențe internaționale este creșterea vizibilității la nivel european, extinderea rețelei de dealeri și accesarea unei piețe noi. De asemenea, compania se află în proces de omologare la nivel național în Italia pentru microbuze destinate transportului școlar.

Pe termen mediu, planurile de dezvoltare includ construcția unei noi hale de producție pe o suprafață de 12.000 de metri pătrați, unde va fi amenajată o linie de producție dedicată exclusiv autobuzelor.