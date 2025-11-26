CNAS anunță digitalizarea documentelor. Biletele de trimitere și scrisorile medicale tipizate dispar

Noua platformă promite un salt uriaș față de vechiul sistem, depășit de volumul uriaș de date. Foto: Antena 3 CNN

Țara noastră face un pas hotărâtor în transformarea digitală a sistemului medical. La jumătatea anului viitor va fi lansată noua platformă informatică pentru asigurările din sănătate, care va elimina birocrația și va eficientiza accesul la serviciile medicale. Vor dispărea total tipizatele, precum biletele de trimitere și scrisorile medicale, toate vor fi disponibile pe telefonul pacientului. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a vorbit despre noua platformă la conferința națională „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii“, o conferință organizată de Antena 3 CNN.

„Va fi un instrument viu, foarte util în procesul de management al asigurărilor sociale de sănătate. Va fi o bază foarte bună de decizie pentru Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate va avea posibilitatea să populeze instant registrele de boli”, a declarat dr. Horațiu Moldovan, președintele CNAS.

Noua platformă promite un salt uriaș față de vechiul sistem, depășit de volumul uriaș de date. Toate documentele și formularele folosite în prezent devin complet digitale și vor putea fi accesate instant de medici, farmacii și pacienți.

„Putem să analizăm doar indicatorii programelor naționale de sănătate, cu toate subprogramele. Avem nevoie de o perioadă de timp, între 3 și 6 luni de prelucrare cu actualul PIAS. Ca să înțelegeți ce înseamnă noul PIAS: de la șase luni, probabil la 6 minute, pentru că se bazează pe o cu totul și cu totul altă infrastructură hardware și software, pe cu totul și cu totul alt concept de arhitectură informatică și vom putea să ne bazăm pe acele date în timp real și pe schimbul de date în timp real. Și mai mult decât dosarul electronic al pacientului în buzunar, adică pe telefonul mobil sau pe tabletă, noul PIAS va avea posibilitatea să transmită mesaje, să transmită mesaje de la medic, medic de familie, medic specialist, către pacient; feedback de la pacient către medic; și mesaje de la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau de la Ministerul Sănătății către toți medicii, către o anumită categorie, către o anumită specialitate, către pacient și așa mai departe”, a adăugat el.

Modernizarea platformei informatice administrate de CNAS este realizată cu fonduri europene.

„Stăm pe un munte de date, însă pe care nu putem să le exploatăm în timp real. Și vă dau un exemplu: cu actualul PIAS, care se blochează mereu — de aceea facem altul, pentru că acesta se blochează. Dacă nu s-ar fi blocat, nimeni nu și-ar fi propus să arunce 100 de milioane de euro prin PNRR pe fereastră”, a mai spus Horațiu Moldovan.

Cei mai importanți decidenți, reprezentanți ai industriei, experți și lideri din sănătate au participat la conferința națională „O gură de aer pentru sistemul medical și pentru pacienții cu boli respiratorii”, un eveniment organizat de Antena 3 CNN. În cadrul evenimentului au fost prezentate soluții imediate care să răspundă provocărilor actuale și care să sprijine în mod real atât pacienții, cât și sistemul de sănătate.