Panouri fotovoltaice plutitoare, mașina solară și garajul care produce energie. Cele mai inedite inovații, prezentate la Energy Expo

Inovaţia şi produsul românesc din domeniul energiei regenerabile iau avânt în piaţa soluţiilor inteligente. FOTO: Captură Antena 3 CNN

Inovaţia şi produsul românesc din domeniul energiei regenerabile iau avânt în piaţa soluţiilor inteligente. Fie că vorbim despre maşina solară ori despre garajul care poate produce energie, cert este un lucru: viitorul este verde. Multe dintre aceste inovaţii pot fi văzute la Energy Expo, un eveniment amplu dedicat energiei, unde Antena 3 CNN este partener.

Şuteu Sebastian, student: „Un șasiu de fibră de carbon, panouri, motor electric montat de noi, bateria de 5 KW, care alimentează motorul pe care tocmai l-ați văzut.”

Aşa arată maşina viitorului, una dintre inovaţiile româneşti care se bazează inclusiv pe energie regenerabilă.

Ştefan Bodi, conf. dr. ing. UTCN: „Suntem o echipă mixtă, formată din profesori și studenți. Avem a treia mașină de prototip. Singura mașină cu care am participat în Australia, la World Solar Challenge. Am participat și la competiția europeană ILumen European Solar Challenge. Ne mândrim cu faptul că suntem campioni naționali pe mașină solară. Am obținut acest titlu în Belgia. Este un vehicul electric, propulsat de un motor de 5 KW, monocoque-ul e realizat în întregime din fibră de carbon, colantat. Are o greutate de 270 de kg, fără șofer. În august vom participa la a doua ediție cu o nouă mașină pe care o construim. Va fi versiunea a patra. Scopul competiției din Australia e de a străbate continentul de la nord la sud.”

Portofoliul produselor „verzi” româneşti este amplu

Portofoliul produselor „verzi” româneşti este amplu, iar interesul sporit pentru reducerea costurilor ar putea încuraja creşterea producţiei. O companie românească plănuieşte să fabrice aici, în ţară, panouri fotovoltaice plutitoare, amplasate integral pe ape.

Daniel Dragomir, director operaţional de divizie companie producţie parcuri fotovoltaice: „În primul rând, nu scoatem teren agricol din funcțiune. În plus, toate sistemele pe apă au un avantaj major. Vor avea un efect de răcire de la luciul apei. Crește eficiența la un astfel de sistem.”

Există soluţii inteligente şi pentru a economisi spaţiul atunci când amplasăm la sol panouri fotovoltaice. Un bun exemplu este garajul rezistent la apă, fără pereţi laterali, care protejează maşina, dar care contribuie considerabil şi la limitarea costurilor.

Ionuț Lupu, CEO companie de producţie: „Un garaj pentru două mașini produce 6,6 kw. Îi transformăm în valoare către noi, către casă. Am avut onoarea ca noi să dăm un carport vizitatorului care scanează acest cod QR de la toate standurile.”

Tot la Energy Expo sunt organizate și competiții prin care zeci de echipe primesc mai multe provocări din partea companiilor locale din sectorul energetic, pentru a găsi soluții cât mai practice și inovative.

Cristian Dascălu, organizator: „E partea de inovare deschisă, prin care companii din sectorul energetic din România vin cu provocări în fața celor care sunt în zona start-up-urilor, centrelor de cercetare, inovatori, pentru a veni cu niște propuneri față de aceste provocări. Sunt peste 40 de echipe înscrise pe nouă provocări, venite din partea unui grup de companii locale, axate pe sectorul energetic și lucrează vineri și sâmbătă la colaborarea pentru a găsi aceste soluții cât mai practice, inovative, cu cât mai multă inteligență artificială, care să mențină competitivitatea acestor companii din energie.”

Mihai Stanciu, organizator: „Sunt printre cele mai importante companii din energie aici. E o punte foarte bună cu comunitățile de start-up-uri, cu mediul academic și legătura asta care poate să producă inovație mai departe mi se pare foarte interesantă și foarte bună pentru industria de energie în sine. Avem multe oprtunități în zona de inovație și tehnologizare. Industria în sine, și nu doar în România, ci și în Europa și la nivel global, când vorbim de tranziția energetică e împinsă de la spate de tehnologie și inovație și sunt oportunități foarte multe și astfel de evenimente ajută cu siguranță în această direcție.”

La Energy Expo, evenimentul dedicat inovaţiei în energie de la Hala Laminor, este organizată inclusiv o vânătoare de comori, care poate aduce vizitatorilor premii. Partciparea se face scanând prin aplicația mobilă QR codurile afișate la fiecare stand.