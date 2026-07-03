Paradisul trandafirilor din România atrage mii de vizitatori. Peste un milion de flori, din peste 100 de soiuri, înfloresc la Ciumbrud

Ciumbrud găzduiește una dintre cele mai mari pepiniere de trandafiri din România. Sursa colaj foto: captură Antena 3 CNN

Capitala trandafirilor din România şi-a deschis porţile. Localitatea Ciumbrud din Alba a găzduit tradiționala Sărbătoare a Rozelor. Mii de vizitatori au venit să admire spectacolul culorilor și al parfumurilor care se întinde pe 20 de hectare. Şi asta pentru că, an de an, la Ciumbrud sunt cultivate peste un milion de trandafiri, din mai bine de 100 de soiuri.

Ciumbrudul a îmbrăcat cele mai frumoase straie pentru una dintre cele mai îndrăgite sărbători dedicate florilor. Localitatea, recunoscută la nivel național drept "Capitala trandafirilor", și-a întâmpinat oaspeții cu câmpuri de trandafiri, fiecare mai colorat decât celălalt. Aici sunt cultivate anual peste un milion de fire de trandafiri, din peste 100 de soiuri, pe o suprafață totală de peste 20 de hectare.

"Suprafaţa noastră cultivată este de aproape două hectare – variază în funcţie de cât purtatoriu reuşim să procurăm de la an la an. ", a declarat Emeric Bakk, cultivator, pentru Antena 3 CNN.

Tradiția cultivării trandafirilor la Ciumbrud are rădăcini adânci, transmise din generație în generație.

"Tradiţia cred că începe din anii '65, când bunicii noştri s-au dus prin ţară la altoirea pomilor şi a trandafirilor. Ulterior, au continuat să facă asta şi părinţii mei, iar acum, în prezent, continuăm şi noi", a povestit Lorand Csiki, un alt cultivator.

Munca familiilor de cultivatori nu se oprește la granițele țării.

"Trandafirii noştri sunt foarte renumiţi, livrăm în toate magazinele din România. În plus, am livrat şi în străinătate, am avut contract şi peste hotare", a precizat Anamaria Bakk, cultivatoare.

Vizitatorii au avut ocazia să participe la tururi organizate ale câmpurilor de trandafiri, unde specialiștii le-au prezentat cele mai apreciate soiuri, dar și secretele cultivării florilor care au făcut celebră localitatea.

"Am venit special pentru zilele trandafirilor. E foarte fain totul", a mărturisit o turistă, care se afla lângă mai multe tufe de trandafiri lila şi roz. Iar o tânără a spus: "De cum am intrat, am simţit un parfum minunat, am simţit splendoarea lor".

Un turist a declarat pentru Antena 3 CNN: "Venim în fiecare an aici, la Ciumbrud, la Festivalul Rozelor. Multitudinea de culori care apar pe câmpurile astea... nu te lasă sufletul să nu vii în fiecare an aici". O altă turistă a spus: "În fiecare an vin şi în fiecare an este tot mai deosebit: parada, totul".

Sărbătoarea Rozelor de pe pe "Tărâmul Trandafirilor", la Ciumbrud, rămâne, an de an, o invitație pentru iubitorii de natură și frumos, într-un adevărat tărâm de poveste.

Evenimentul, ajuns la ediția cu numărul 23, a debutat sâmbăta trecută, în centrul municipiului Aiud, de care aparține Ciumbrud, Aiud fiind declarat de anul trecut "Oraș al Trandafirilor", printr-o hotărâre a Consiliului Local.