Performanța are chipuri și nume: Gala excelenței în educație, o sărbătoare a celor mai buni elevi și dascăli din Alexandria

La Alexandria, educația a fost în lumina reflectoarelor. Peste 100 de elevi și profesori au fost sărbătoriți în cadrul evenimentului Alexandria – Gala excelenței în educație Antena 3 CNN România Inteligentă, care premiază performanța școlară și munca din spatele reușitelor.

Premiile au fost oferite de Primăria Municipiului Alexandria și au recompensat strădania elevilor și dăruirea dascălilor.

Colega noastră, Ana Iorga, a moderat evenimentul și a adus în fața publicului poveștile din spatele performanței.

Aplauzele au răsunat pentru cei nouă șefi de promoție din oraș, alături de profesorii coordonatori.

Gazda galei, jurnalista Ana Iorga, a subliniat importanța recunoașterii publice a eforturilor din școală și a vrut să afle poveștile din spatele performanței.

„Să nu te dai bătut pentru că este greu, într-adevăr, să ajungi aici, dar prin mult efort, perseverență, se simte efortul depus”, spune una dintre elevele premiate.

„Când mă uit la acești tineri minunați, simt mândrie, simt împlinire. Este un drum care nu va fi deloc drept, dar la final va fi încununat de bucurii”, a declarat deputatul Mădălin Borș.

Pe lângă șefii de promoție, au fost premiați și elevii participanți la concursul regional „Medicii de Mâine”, alături de profesorii care i-au îndrumat.

„Este foarte importantă relația pe care o stabilești cu elevii. Trebuie să intri atât în mintea elevului, cât și în sufletul lui. Mai întâi să-l captezi la clasa a 5-a, să-l determini să continue, să-l duci la olimpiadă în clasa a 7-a la anatomie, la concursul Medicii de Mâine și apoi te-ai asigurat că se duce la Medicină”, explică unul dintre profesorii coordonatori.

„Ceea ce nu se vede astăzi aici, dar se simte, este munca obosită a acestor elevi extraordinari, orele de studiu, de renunțare la anumite bucurii specifice vârstei, eforturile profesorilor coordonatori de a găsi cele mai bune soluții pentru a-i duce acolo sus, pe podium național și internațional. Și, sigur că, trebuie apreciate și eforturile părinților”, a declarat Adrian Gâdea, președintele Consiliului Județean Teleorman.

Momentele emoționante au continuat cu premierea olimpicilor naționali și internaționali, precum și a câștigătorilor concursurilor școlare din întreaga țară.