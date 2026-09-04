Premieră în România: Un artizan din Târgu Mureș a fost nominalizat la „Oscarul” ceasurilor de la Geneva

Foto: Captură Antena 3 CNN

România are, pentru prima dată, doi reprezentanți la cea mai importantă competiție mondială dedicată ceasurilor mecanice, considerată „Oscarul” industriei. Unul dintre ei este Alin Constantin Mureșan, artizan din Târgu Mureș, selectat cu primul ceas al brandului său, inspirat din regiunea Transilvania. Creația sa va fi evaluată de un juriu format din 24 de persoane.

Un artizan de ceasuri mecanice din Târgu Mureș a intrat în competiția Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2026, la categoria Challenge. Este primul an în care România are reprezentare la acest concurs.

„E o pasiune mai veche pe care nu neapărat că am neglijat-o, dar nu am avut timp să o pun în practică. Mi-au plăcut de mult timp ceasurile, în general, și să le desfac, să văd cum funcționează”, a spus Mureșan.

Artizanul a început să lucreze la ceasuri în urmă cu aproximativ un an și jumătate, din pură pasiune. La Geneva, ceasul său concurează alături de creațiile altor branduri selectate de juriu.

„Sunt nominalizate, ca și la Oscar, șase branduri care vor merge mai departe, urmând ca după aceea să se anunțe câștigătorii și premiile speciale.

Urmăresc de ceva timp și am zis că voi încerca să vând modelul Genesis, primul model al brandului, o serie limitată de 25 de exemplare, inspirat din Transilvania. Am zis că voi încerca să particip și voi vedea ulterior dacă voi fi admis în concurs. Se pare că cei care au evaluat ceasul au fost mulțumiți de calitatea lui și consideră că merită în concurs”, a spus el.

Dincolo de competiția de la Geneva, artizanul mureșean a creat și un ceas cu o semnificație aparte, dedicat unui moment de referință al sportului românesc: primul 10 din istoria gimnasticii olimpice, obținut de Nadia Comăneci pe 18 iulie 1976, la Jocurile Olimpice de la Montreal. Ceasul i-a fost înmânat gimnastei la gala aniversară de la Onești, organizată la 50 de ani de la acel moment.

„Cel de care să zic că sunt foarte mândru este cel dedicat Nadiei Comăneci, cel pe care l-am înmânat la gala de la Onești pentru a celebra cei 50 de ani de la primul 10 în gimnastica olimpică.

În cadranul secundarului am reușit să surprind chiar tabela care afișa numărul ei de concurs și acel 1,00, tabela nereușind să surprindă nota 10”, a mărturisit Mureșan.

Rezultatele Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2026 urmează să fie anunțate în lunile următoare, după evaluarea juriului. Alin Constantin Mureșan speră ca prezența sa la concurs să deschidă drumul și altor ceasornicari români către una dintre cele mai prestigioase competiții din industria ceasurilor de lux.