România impresionează la Bruxelles cu microbuze electrice produse la Câmpina

Bărbat uitându-se pe geam în timp ce merge cu microbuzul. foto: pexels.com/ Sinitta Leunen

România s-a remarcat luna aceasta la Bruxelles, la cel mai mare târg dedicat autobuzelor și autocarelor din lume, grație unui producător de microbuze electrice din Câmpina, care a demonstrat că performanța și inovația pot duce industria românească pe aceeași scenă cu liderii globali ai mobilității.

Vehiculele expuse au atras atenția prin tehnologia avansată și eficiența energetică, jurnaliștii străini subliniind că acestea răspund perfect cerințelor pieței europene de transport sustenabil.

Compania din Câmpina, înființată ca afacere de familie în 2007, este astăzi un nume respectat în industria europeană. Produce anual aproximativ 300 de microbuze, dintre care 95% sunt exportate, în special către Franța, Spania și Israel. Totodată, vehiculele sale deservesc transportul public local și transportul elevilor în numeroase localități din România.

La evenimentul Busworld Europe – cea mai amplă ediție de până acum, cu peste 550 de expozanți din 40 de țări – producătorul român a lansat noi modele electrice dezvoltate pe platforme Ford și Mercedes-Benz: o versiune pentru transport școlar, cu 16+1 locuri, și una urbană de 7 metri, ambele adaptate pentru accesul persoanelor cu dizabilități.

Filozofia companiei este clară: transport accesibil, fiabil și sustenabil, cu accent pe eficiență, nu pe lux. Presa internațională a salutat prezența românească, evidențiind contribuția sa la viitorul mobilității verzi în Europa.