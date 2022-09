Soluţia găsită de un antreprenor pentru o factură la curent mai mică: "Doar aşa putem rezistă"

Prima soluţie care pare să fie cea mai la îndemână este instalarea panourilor fotovoltaice. Deşi nu este o investiție deloc mică ea poate fi amortizată în timp, iar preţurile pentru curent se pot reduce până la zero.

Un constănțean antreprenor este unul dintre românii care a decis să treacă la energia verde şi să-şi monteze panouri fotovoltaice, în condițiile în care risca falimentul din cauza preţurilor la energia electrică.

El are o afacere în turism, iar anul trecut a plătit facturi cu sume uriașe.

"Văzând creșterea de preţuri la energia electrică, firma noastră făcând un calcul mi-am dat seama că poate efectiv să dea faliment. Şi atunci m-am văzut nevoit în luna aprilie să cumpăr panouri fotovoltaice pentru a putea acoperi consumul de pe timpul verii.

140 de panouri fotovoltaice au fost instalate în curtea sa, o investiție care se ridică la 280.000 de lei, bani pe care i-a luat prin credit de la bancă, investiție despre care spune că o va recupera în 3 ani.

"Am cumpărat aceste bare şi, norocul meu că mă pricep, mi le-am vopsit şi sudat singur şi le-am montat în beton, iar constructorul a venit şi montat panourile", spune antreprenorul.

Deşi nu are decât 7 luni de când le-a montat efectul panourilor a început să se simtă. Produce mai mult decât consumă, astfel că facturile sunt de 0 lei

"Din 12 aprilie am făcut 43.57 MWh. Merită. Sfătuiesc pe toată lumea. Este modalitatea prin care putem să rezistă. Am plătit într-un an de zile 95.000 de lei am plătit curentul la curent.

Un alt constănțean a decis să-şi monteze şi el panouri fotovoltaice pe acoperișul locuinței. Costurile au fost reduse pentru că s-a înscris în Programul Casa Verde

"Facturile erau foarte mari. Am luat decizia asta şi nu îmi pare rău. Noi am optat pentru varianta Casa Verde care este garantată de stat. Cheltuiala mea a fost până în 4.000 de euro pentru sistemul ăsta"

Specialiştii spun că utilizarea acestui timp de energie verde presupune o investiție inițială şi cheltuieli de întreținere dar aceste costuri se pot acoperi în maximul 5 ani.