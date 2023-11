El este Tudor, un inventator din Cluj care îi ajută pe nevăzători să perceapă culorile | Aplicaţia sa a luat medalia de aur la Geneva

Invenția clujeanului Tudor Paul Scripor, Alfabetul Tactil al Culorilor, va fi utilizată la nivel naţional în România şi îi va ajuta pe nevăzători să perceapă culorile.

Tudor Paul Scripor, originar din Cluj, este pictor și profesor de arte în Statele Unite. În urmă cu mai mulți ani a avut la curs un student nevăzător, iar la acel moment nu a știut cum să îi explice culorile.

Frustrat și uimit deopotrivă, că nu există pe lumea asta niciun sistem de codificare a culorilor pentru nevăzători, Tudor s-a întors în România și a creat alfabetul tactil al culorilor. Nu s-a oprit aici și l-a digitalizat, astfel încât nevăzătorii din întreaga lume să poată învăța cum să perceapă culorile.

"Platforma este un site complex, care folosește inteligența artificială. Mela este un asistent virtual care răspunde la toate întrebările referitoare la culori.

Platforma educațională care îi ajută pe nevăzători să perceapă culorile

Ar fi mult mai facilă crearea unei platforme educaționale de învățare a acestui alfabet de toată lumea, indiferent că este în România sau în străinătate. Următorul pas în dezvoltarea platformei este chiar traducerea acesteia, în toate limbile şi deja avem solicitări din Spania, Statele Unite şi Polonia", a spus Tudor Paul Scripor, inventatorul alfabetului tactil al culorilor.

Cu ajutorul alfabetului tactil o persoană nevăzătoare poate să-și asorteze hainele singură sau să colecteze selectiv. De asemenea, un nevăzător poate acum să joace Remi sau poate rezolva cubul Rubik.

Sebastian este student la arhitectură, însă, din păcate, a fost nevoit să își înghețe anul din cauza faptului că a rămas fără vedere.

"Eu nu am văzut niciodată culorile. Şi chiar dacă nu mi le pot închipui ca şi aspect, textură sau structura cu ajutorul acestui alfabet pot să ştiu şi în raport cu ceilalți în ce culori mă îmbrac şi multe alte lucruri.

Pot să colectez selectiv, pot eticheta coșurile respective şi am practic un plus, chiar dacă este prin culoare, care pentru mine nu are acelaşi sens ca la voi", spune Sebastian.

"Implementarea alfabetului tactil în instituțiile publice i-ar face pe nevăzători mai independenți"

Arhitecții pot transforma ideea unei hărți a culorilor, folosită drept ghid pentru cei care nu văd, în realitate. Există deja solicitări din partea unor administrații publice locale, precum şi din partea unor clinici medicale, să transforme clădirile în unele uşor de folosit de către toată lumea.

De altfel, în cadrul workshop-ului s-a discutat şi detaliat protocolul de "Accesibilizare a Locuințelor Standardizate", prin care se pun bazele unor hărți tactile pentru apartamente de locuinţe.

"Implementarea acestui alfabet în instituțiile publice i-ar face pe nevăzători mai independenți și ar primi mai multă intimitate, nefiind legați de altcineva", spune Daniela Maier -preşedintele Ordinului Arhitecților din România

Pentru această invenție, în 2019, în cadrul Salonului Internaţional de Invenții şi Inovații de la Geneva, invenția lui Tudor Scripor a fost distinsă cu Medalia de Aur şi Marele Premiu, iar anul acesta, la sediul ONU din Viena, Essl Foundation, organizatoarea uneia dintre cele mai importante conferinţe din lume dedicate sprijinirii persoanelor cu dizabilităţi, i-a acordat românului prestigiosul Innovation Award.