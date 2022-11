România ar putea avea turbine eoliene în Marea Neagră. Care sunt avantajele

Unul dintre cei mai mari dezvoltatori de ferme cu soluții eoliene din Germania a dezvăluit care sunt avantajele construirii turbinelor eoliene în Marea Neagră. Trei ani ar dura construcția.

Sursa foto: Gettyimages | Sean Gallup / Staff

Vicepreședintele companiei offshore PNE AG, care a realizat astfel de proiecte în Marea Nordului și își desfășoară activitatea în 13 țări, a explicat pas cu pas cum poate România să beneficieze de energia eoliană de pe mare în cadrul Conferinței Naționale "Energia eoliană offshore - energia verde din Marea Neagră", organizată de Antena 3 CNN, în cadrul platformei România Inteligentă.

"Am reușit să dezvoltăm opt ferme offshore cu o capacitate de peste 2500 de MW și am început toate aceste activități de la zero. Am avut doar o hartă corespunzătoare mării și de acolo am pornit și dezvoltat totul.

Fundația este un aspect foarte important în dezvoltarea acestei activități. Mă aștept să lucrăm încă vreo câțiva ani cu soluții fixe. Vom vedea pe viitor mai multe fundații plutitoare și vom putea dezvolta ferme offshore în zonele unde apa este adâncă", a povestit vicepreședintele offshore PNE AG, Thorsten Fastenau.

Construcţia unei ferme eoliene în Marea Neagră ar putea dura doar câțiva ani, dacă lucrările ar începe acum.

"Cred că faza de dezvoltare ar dura cam trei ani, un termen realist dacă începeți acum, cu sprijinul autorităților și apoi un an și jumătate pentru pregătiri, adică de construcții la fața locului. În zilele noastre perioada de un an este perioada de construcție. Deci dacă începeți acum, cam în 5-6 ani aveți totul pregătit", a adăugat Fastenau.

Unul dintre cele mai importante aspecte pentru dezvoltarea unei ferme eoliene este cadrul legal, a explicat vicepreședintele companiei.

Foarte multe lucruri sunt necesare pentru o dezvoltare de succes a unei ferme eoliene. Chestiuni legate de siguranță. Ceea ce este de asemenea necesar este să stabilim o relație bună cu toate autoritățile competente și să dezvoltăm reglementările necesare și cadrul legal pentru dezvoltare energiei eoliene", a explicat vicepreședintele offshore PNE AG.