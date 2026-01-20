Ce se întâmplă cu psihicul nostru după perioada sărbătorilor. "Durează cel puțin două-trei săptămâni"

Femeie obosită la birou, stând cu capul pe laptop. foto: pexels.com/Olly

A treia zi de luni din ianuarie, cunoscută drept Blue Monday, este adesea etichetată drept cea mai deprimantă zi a anului. Specialiștii spun însă că nu vorbim despre o boală sau despre ceva anormal, ci despre o stare firească de adaptare după perioada sărbătorilor.

Psihologul Adina Moraru a vorbit, în cadrul rubricii Sfat de sănătate, despre Blue Monday, ziua considerată cea mai tristă din an, explicând că nu este vorba despre depresie, ci despre o stare firească de adaptare după perioada sărbătorilor și de revenire la ritmul alert al vieții de zi cu zi.

„Este un concept adoptat ca o ieșire din perioada de sărbători, care de cele mai multe ori este lungă și încărcată pozitiv. Practic, vorbim despre reîntoarcerea la presiunea realității de zi cu zi”, a explicat psihologul Adina Moraru.

Revenirea la serviciu, responsabilitățile zilnice și obiectivele de început de an pot amplifica senzația de oboseală și lipsă de chef. „Are loc această desprindere din starea naturală pe care o trăim când suntem liberi și o recalibrare la toate obligațiile noastre”, spune specialistul.

Tocmai de aceea, psihologul recomandă prudență în această zi: „Cea mai bună sugestie este să nu luăm decizii importante într-o zi care se resimte mai tristă. Nu vorbim despre depresie sau despre ceva defect la noi, ci despre un ritm la care corpul și creierul au nevoie să se adapteze”.

Modalități de combatere a stărilor de tristețe

exerciții fizice regulate

dietă echilibrată și hidratare corespunzătoare

somn odihnitor

activități relaxante

stabilirea unor obiective și priorități

practicarea recunoștinței

stabilirea unui buget pentru a gestiona cheltuielile

respectarea unui program zilnic bine pus la punct

Un aspect esențial este diferența dintre tristețe și depresie. „Depresia este o stare apăsătoare, care se resimte și fizic și care durează cel puțin două-trei săptămâni sau chiar o lună. Dacă cineva observă că starea de tristețe persistă, este important să apeleze la un specialist”, atrage atenția Adina Moraru. În schimb, tristețea este legată de momente punctuale, de gânduri negative sau de lipsa bucuriilor dintr-o anumită perioadă.

Pentru a combate starea de Blue Monday, soluțiile sunt simple și la îndemână. „Recomand o plimbare dimineața, câteva minute de rugăciune sau meditație, iar dacă nu avem timp, măcar să ascultăm muzică pe drum, melodii despre care știm că ne cresc starea de bine”, spune psihologul.

Somnul, alimentația echilibrată, mișcarea și relațiile sănătoase joacă și ele un rol important. „Contează foarte mult să renunțăm, treptat, la relațiile și lucrurile care nu ne mai împlinesc. O curățenie la început de an ajută nu doar în casă, ci și în suflet”, concluzionează specialistul.

De reținut!

iarna ne afectează starea de spirit și buna dispoziție

cele mai multe afecțiuni psihice se declanșează iarna (inclusiv depresia)

tot iarna se declanșează tulburările alimentare

primăvara astenia este foarte puternică

vara este anotimpul responsabil de apatie (din cauza temperaturilor ridicate)

Blue Monday este o stare pasageră de tristețe care trebuie combătută, în primul rând, prin mijloacele pe care le avem la îndemână. Modalitățile simple, demonstrate clinic, de combatere a stărilor de tristețe sunt: mișcarea, somul, dieta echilibrată sau discuții sincere cu cei apropiați.