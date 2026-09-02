Cum îi pregătim pe copii emoțional pentru începerea școlii și cum îi ajutăm să reintre în ritm după vacanță

Readaptarea ar trebui făcută treptat, fără presiune. Foto: Getty Images

Începerea școlii poate veni cu schimbări importante pentru copii, de la revenirea la un program strict până la reintrarea în colectivitate și reluarea responsabilităților de zi cu zi. După o vară în care programul de somn și activitățile s-au schimbat, readaptarea ar trebui făcută treptat, fără presiune și fără a transforma primele zile de școală într-o cursă pentru rezultate.

Psihologul Maria Coman, jurnalist Antena 3 CNN, a explicat, la rubrica „Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN, ce pot face părinții pentru ca cei mici să nu perceapă școala ca pe o povară.

„În principiu trebuie să nu ne panicăm. Începe școala. E o schimbare de ritm. Se tratează cu blândețe și cu înțelegere și cu pași mici. Adică nu ne trezim că un copil care s-a culcat toată vara la ora 12:00 o să-i spunem: «La nouă te bagi în pat, te culci» și el chiar o să o facă. N-o să meargă. Facem această adaptare cu pași mici.

Un sfert de oră mai devreme o seară, o jumătate de oră mai devreme a doua seară și așa mai departe. Corpul nu e făcut să se adapteze așa de repede cum ne dorim noi.

Nu punem presiune pe prima săptămână. Prima săptămână de școală pentru asta este, pentru readaptare socială, pentru reintrare în ritm. Nu este pentru succese academice.

Nu începem cu panica: «Nu ți-ai făcut temele, ți-am zis toată vara să-ți faci temele». Asta este panica noastră, a adulților. Pentru ei, în primul rând, este responsabilitatea lor să se ocupe de teme în general, mai ales dacă vorbim despre copiii mai mari, și, în al doilea rând, dacă nu și le-au făcut și dacă greșesc, greșeala este și ea parte din creștere și dezvoltare.

Vedem ce se întâmplă dacă greșim. Greșeala nu trebuie evitată. E un mare consum emoțional în încercarea de a evita să greșim, a evita să luăm note proaste”, a explicat Maria Coman.

Cum percep copiii revenirea la școală

Pentru copii, revenirea la școală nu înseamnă doar întoarcerea la cursuri. Programul se schimbă radical după o perioadă în care mulți dintre ei au avut mult mai mult timp liber. În plus, spune psihologul, există și o provocare legată de reintrarea în comunitate și de interacțiunea directă cu ceilalți.

„Există o presiune în plus. Cea mai importantă este cea legată de program, la adaptarea la program, după o vară întreagă în care n-ai avut mare lucru de făcut, dacă n-ai fost în situația de a merge la școli de vară, pregătiri și așa mai departe, la o perioadă în care tot timpul ai ceva de făcut. Asta e o adaptare importantă.

Mai este o parte care e cumva mai nouă, să spunem, odată cu social media și toate celelalte. Copiii sunt mult mai izolați. Verile nu mai sunt pentru «mă întâlnesc cu prietenii și nu mă bagă nimeni în casă. Trebuie să strige mama să mă bage în casă». Verile, din păcate pentru foarte mulți dintre ei, sunt «stau pe telefon».

De aceea, reintrarea în comunitate ne consumă foarte mult. Socialul ne consumă foarte mult.

Ceea ce lipsește, din păcate, acestei generații, mult mai mult decât nouă, este această abilitate de a dezvolta relații. Ei nu mai cumpără de mâncare de la magazin, vine mâncarea la ușă, nu interacționează cu nimeni, vorbesc pe aplicații și așa mai departe.

Și atunci, brusc, interacțiunea cu oameni... Există chiar și această anxietate uriașă dacă le sună telefonul”, a completat psihologul.

Ce pot face părinții înainte de prima zi de școală

Primele zile nu trebuie privite ca un test pe care copilul trebuie să îl treacă perfect. Și părinții au nevoie de o perioadă de adaptare, mai ales pentru a nu transmite celor mici propria tensiune.

„În principiu, da, putem să ținem cont de niște lucruri. Nu e nicio schimbare, îi știm pe oameni. Putem să facem lucrurile diferit.

Pentru părinți cred că este important să respire și ei. Și pentru părinți, și pentru copii este important să respire.

Mai este un lucru foarte util pe care putem să-l facem și noi, și copiii: să lăsăm umerii în jos. Dacă suntem puțin atenți la noi, o să ne dăm seama câtă încordare punem în spate.

Ne trezim tot timpul că suntem încordați, încrâncenați. Și atunci corpul intră din start în poziție de luptă și devenim mult mai puși pe luptă.

Trebuie să încercăm să facem lucruri mici care să ne ajute să ne relaxăm”, susține Maria Coman.

Mergem cu copiii la școală în primele zile?

Un alt subiect care apare în fiecare început de an școlar este prezența părinților în prima zi și fotografiile făcute pentru rețelele sociale. Potrivit psihologului, lucrurile ar trebui să pornească de la dorința copilului, mai ales pe măsură ce acesta crește.

„Dacă vor ei să mergem, da, în principiu putem merge cu ei.

În ceea ce privește pozele, trebuie să înțelegem că ei își iau foarte mult hate și bullying și așa mai departe de la pozele pe care le postăm noi. Deci, de la o vârstă încolo, cred că este important să le cerem acordul să postăm pozele.

Dacă le place, OK, dacă nu le place, iarăși OK”, a concluzionat psihologul.