Vaccinul care ne scapă de cancer. Când este recomandat și cât costă

România are cea mai mare incidență și mortalitate prin cancerul uterin din Uniunea Europeană.

Jumătate dintre femeile care primesc acest diagnostic au sub 55 de ani, iar în 75% din cazurile noi de îmbolnăviri, este vorba de femei aflate la vârsta activă. Aflăm de la ginecologul Marius Romilă totul despre vaccinul care previne acest tip de cancer.

"Studiile arată că vaccinarea poate duce la scăderea incidenței cancerul de col uterin cu până la 80%. Recomandarea OMS este ca atât fetele, cât şi băieţii să înceapă de la vârsta de 11 ani, vaccinarea împotriva HPV.

Pentru început, este important să înţelegem acest tip de virus, de ce este atât de periculos, dar şi cum ajungem la cancer. Până să se ajungă la cancer este un drum lung. Este un drum pe care cineva îl face de la momentul în care se infectează până când ajunge la cancer și nici măcar nu e obligatoriu ca acest drum să fie făcut.", a spus medicul Marius Romilă, miercuri, în cadrul rubricii Sfat de Sănătate cu Andreea Cigolea de la Antena 3 CNN.

Statistici infecție HPV

3.300 femei cu cancer de col uterin/an peste 1.500 de femei mor/an 4 - 5 decese în medie/zi prevenibile prin vaccinare

"De cele mai multe ori, organismul elimină virusul în primii 2 ani de la contaminare, însă pe anumite structuri, precum persoane cu imunitate limitată, cu o anumită particularitate imunologică, prezența HPV-ului poate duce în timp la apariţia unor leziuni care devin precanceroase.

Sunt peste 100 de tulpini de HPV. Dintre acestea, doar câteva sunt implicate în oncogeneză, deci în apariția leziunilor precanceroase. Pentru aceste leziuni n-aș putea spune că există o simptomatologie.

De aceea, este extrem de importantă testarea Babeş-Papanicolau. Astfel, prezenţa HPV-ului poate fi pusă în evidență la marea majoritate a persoanelor prin prezența unor papiloame. Prezența acestora te duce cu gândul la faptul că ai fost infectat. Pentru a identifica cu ce tulpină și ce risc ai de a dezvolta o formă de cancer ține de identificări suplimentare. Deci, infecția cu HPV poate fi atât la femei, cât și la bărbați. La femei poate duce la acest cancer de col uterin.

Factori de risc în cancerul de col

infecția HIV/SIDA/chlamydia

istoric de boli cu transmitere sexuală

schimbarea frecventa a partenerilor sexuali

administrarea pe termen lung a contraceptivelor orale

fumatul

imunosupresia

dieta saracă în fructe/legume

supraponderalitatea/obezitatea

sarcini multiple

nașterea primului copil înainte de vârsta de 17 ani

istoric familial de cancer de col uterin

Conform programului Ministerului Sănătății, în acest moment, de vaccinarea gratuită, beneficiază persoanele între 11 și 18 ani. Vorbim de o schemă cu două doze de vaccin, iar după 14 ani se face schema cu trei doze în momentul zero, la două luni de la momentul zero și la șase luni de la momentul zero.

Şi o femeie de 40 de ani s-ar mai putea vaccina. Sunt studii care arată chiar și că la această vârstă se poate beneficia de vaccinarea HPV, însă rezultatul sau eficiența vaccinului nu este la fel de mare ca atunci când o faci în primele decade ale vieții. Vaccinul este considerat foarte sigur. Există țări care au reușit să reducă incidența cancerului de col cu până la 80%.

În momentul în care simptomele sunt prezente, foarte posibil că acolo să fie un cancer de ceva timp. Vorbim de sângerare, care poate să apară atât spontan, după contact sexual sau între menstruaţii.

Simptome cancer de col în stadii avansate

secreții vaginale cu miros neplacut

sângerări abundente

dureri pelvine

dureri în timpul contactelor sexuale

sângerări între menstruații/după actul sexual

durere zona lombară

durere membrele inferioare

scădere bruscă în greutate

În general, cele mai multe persoane nu știu că au cancer. Pun pe seama întâmplării sau a unor condiții particulare aceste simptome și nu se alarmează foarte, foarte tare decât când e foarte târziu.

E foarte important un regim de viață absolut sănătos și vorbim de alimentație, vorbim de evitarea exceselor alcoolice, fumat. Sportul contribuie la crearea unui sistem imun competent și care ar putea lupta cu un virus.", a mai spus medicul.

Deși cancerul de col uterin este considerat prima cauză de mortalitate prin cancer la femeile din România, din păcate, majoritatea ignoră importanța controalelor de prevenție. Femeile aleg să nu meargă la medic înainte să apară o durere sau un simptom, adică atunci când este deja prea târziu.

