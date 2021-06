Andreea, minunea de la ATI. A ieșit din comă și se recuperează, deși medicii nu-i dădeau nicio șansă de supraviețuire

O intreaga comunitate s-a unit atunci in rugaciune pentru Andreea, la biserica din Iezareni, unde tatal ei, preotul Mihai Iordachescu slujeste. Iar minunea s-a intamplat. Andreea si-a revenit din coma si in doua luni s-a recuperat miraculos. A ajuns in Germania cu banii adunati din donatii, dupa ce povestea ei a fost difuzata la Sinteza Zilei. Andreea isi doreste acum sa se intoarca la facultate si, peste ani, sa fie medicul care sa faca bine pentru tot binele primit.

"- Andreea, ce iti doresti tu de ziua ta, faci 20 de ani?" "- Imi doresc să-mi revin cât mai repede!"

În spital, toată lumea venea să o vadă. Era un copil senin si luminos chiar si atunci cand era in coma. Iar managerul spitalului si toti care au ingrijit-o au remarcat lucrul acesta, că avea multa lumina pe chip. Iar miracolul s-a intamplat. Si a adus o imensa bucurie in comunitatea care s-a rugat neincetat pentru Andreea, la biserica unde slujeste tatal ei, preotul Mihai Iordachescu.

Studenta la Medicina din Iasi a ajuns februarie la spital, in coma de gradul 4, dupa ce s-a rasturnat cu ATV-ul intr-un parau inghetat. Avea traumatisme cranio cerebrale, contuzie pulmonara si niciun semn de activitate cerebrala.

Salvarea parea imposibila. Dupa 23 de zile de coma, in care medicii au facut toate eforturile pentru a o readuce la viata, iar tatal ei s-a rugat zilnic pentru ea, Andreea a deschis ochii si a inceput sa respire singura.

Un miracol a fost si ajutorul pe care oamenii care i-au vazut povestea la Sinteza Zilei i l-au dat Andreei pentru a ajunge la recuperare, la o clinica din Germania. Dupa 2 luni, Andreea a revenit acasa. Am găsit-o lucrând cu Lucian, un kinetoterapeut, care i-a aflat povestea tot de la televizor si s-a oferit sa o ajute. Andrea inca vorbeste greu, dar lumina de pe chip i-a ramas neschimbata.

De ziua ei, Andreea a primit cel mai important dar: viața!

Andreea a implinit 20 de ani. Nu poate fi alaturi de prieteni si de colegii de facultate, dar ii multumeste lui Dumnezeu pentru cel mai important dar – VIATA. Nu-si mai aminteste nimic din accidentul care a rupt-o de lume. Doar ziua cand a iesit din coma. Si cand a inceput sa lupte sa se intoarca la ce a fost, inainte de tragedie. Andreea invata sa mearga fara sprijin, sa vorbeasca, sa scrie.

Vrea sa-si continue Facultatea de Medicina si sa ajunga in Grecia, la mormantul Sfantului Efrem cel Nou. Un sfant la icoana caruia s-a rugat dintotdeauna. Cu o mana strange mana surorii mai mici care o sprijina tot timpul si cu cealalta incearca sa-si scrie pe o tabla cel mai important gand: "VOI REUSI!"

Mai mult si mai repede. Toate gandurile bune care s-au adunat in aceasta perioada in jurul Andreei au fost un sprijin important pentru fiecare pas inainte.

Supravietuirea Andreei este o poveste despre lupta, credinta, curaj si miracole. De ziua ei, Andreea ne multumeste, asa cum poate ea acum, pentru tot ajutorul pe care l-a primit in cea mai dificila cumpana din viata.

Povestea pe larg, în materialul exclusiv prezentat, luni, de Mihai Gâdea, la Sinteza Zilei:

,>

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal