Batalionul Azov transmite că rușii au folosit o substanță otrăvitoare necunoscută asupra civililor și soldaților din Mariupol

Victimele suferă de insuficiență respiratorie, sindrom vestibulo-atactic.

Informația a fost transmisă de Anton Gerașcenko, consilier oficial și fost ministru adjunct la Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei, pe canalul său oficial de Telegram.

Ministerul Apărării din Marea Britanie a avertizat astăzi că rușii ar putea folosi muniție cu fosfor în Mariupol.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 April 2022



