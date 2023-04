Ce spunea Băsescu, pe vremea când era preşedinte, despre Putin: „E un om extraordinar, este plăcut”

Pe vremea când era preşedinte al României, Traian Băsescu şi-a arătat public susţinerea şi admiraţia faţă de Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. „Un om extraordinar, plăcut”, aşa l-a catalogat fostul preşedinte român pe şeful de la Kremlin, după întâlnirea pe care au avut-o la Moscova, la scurt timp după ce Băsescu a câştigat alegerile prezidenţiale din 2004.

O parte din interviul de la acea vreme a fost dezvăluită în emisiunea „Sinteza Zilei” de luni seara.

Traian Băsescu: Am stabilit cu preşedintele Putin ca, ori de câte ori avem probleme, să ne putem suna reciproc. Să ştiţi că asta nu implică un telefon special. Pur şi simplu, pe liniile obişnuite, se poate contacta orice preşedinte din lumea asta.

Marius Tucă: Cum este Puțin?

Traian Băsescu: Vă pot spune că e un om extraordinar, e plăcut. E un interlocutor deschis...

Marius Tucă: Nu aţi avut o discuţie scorţoasă...

Traian Băsescu: Nu, nu, nu. A fost discuţia... Fiecare şi-a spus problema şi am încercat să le aşezăm, plecând de la deschiderea întâlnirii noastre, de la deschiderea tête-à-tête, când şi eu şi preşedintele Puțin am recunoscut că fiecare dintre cele două state are interesul lui naţional în zona Mării Negre, că fiecare respectăm interesul celuilalt.

Marius Tucă: Domnu` preşedinte, cum vă descurcaţi sau cum vă simţiţi la întâlnirile astea care au protocol zero?

Traian Băsescu: Bine.

Marius Tucă: Da? N-aveţi nicio problemă? În a sta ore întregi sau, mă rog?

Traian Băsescu: Dar nu se stă ore întregi. Şi acum am stat cu preşedintele Putin, o oră şi zece minute a fost tête-à-tête-ul.

Ca să te dezici, ca să-l condamni pe Putin, ar trebui să ai nişte principii, nişte valori morale pe care acest om (Traian Băsescu – n.r.) a dovedit că nu le are, deci nu mai e nicio surpriză. Ca să-l apreciezi pe extraordinarul Puțin cu voluptatea cu care a făcut-o este pentru că ai un set de elemente în comun. Ce este de scârbă totală este că, în timp ce tu şi ai tăi aţi copiat modelul, în timp ce tu l-ai venerat şi ai vrut să conduci ca el - opresiv, cu securişti, cu justiţie obedientă şi opresivă – în timp ce tu făceai asta, în timp ce oligarhii tăi creşteau asemenea celor de la Moscova, tu, public, îi făceai putinişti pe adversarii tăi. Ce exemplu fenomenal: câştigând alegerile generale, reproşându-i lui Geoană că a fost la Moscova, Geoană ajungând secretar adjunct al NATO şi tu dovedindu-te, Băsescule, un turnător ordinar la Securitate!”, a comentat jurnalista de investigaţii Oana Zamfir în emisiunea „Sinteza Zilei” de luni seara.

În 2005, vizita lui Băsescu la Moscova a avut drept motiv încheierea unui parteneriat în lupta împotriva drogurilor, a traficului de persoane, a terorismului, precum şi a intereselor comune legate de Marea Neagră.