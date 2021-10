Ciolacu: ”Nu cred că acum prioritatea este suspendarea lui Iohannis”

Întrebat cum comentează anunțul făcut de co-președintele AUR George Simion care a vorbit despre o strângere de semnături pentru suspendarea președintelui dacă îl va propune tot pe Florin Cîțu, Ciolacu a răspuns:

"Există vreo majoritate în acest sens? Există o prioritate a românilor acum suspendarea domnului Iohannis? Momentan, Partidul Social Democrat este cea mai stabilă forță politică din România și cea mai responsabilă. Nu cred că prioritatea românilor este acum suspendarea.

Aici facem diferența între partidele care câștigă alegeri și partide care încearcă de la un scor mic să vină cu lucruri fantastice - că l-am văzut și pe domnul Cîțu cum a venit cu lucruri extraordinare - care să schimbe agenda. Nu cred că agenda publică este suspendarea domnului Iohannis.

Nu că nu ar trebui suspendat domnul Iohannis. L-am auzit pe domnul Orban care a spus pentru prima oară că domnul Iohannis a încălcat Constituția. Am auzit și eu la televizor că domnul Orban are 41 de parlamentari. Ca să suspenzi un președinte îți trebuie o majoritate în Parlament. Să vorbim de un demers fără să ai o majoritate - momentan nu există o majoritate de a pune un guvern, nu de a suspenda un președinte - mie mi se pare că este tema falsă în acest moment”.

George Simion: "Dacă Iohannis îl mai propune pe Cîțu premier, îl suspendăm"

George Simion a lansat un avertisment la adresa președintelui Klaus Iohannis. Liderul AUR susține că dacă șeful statului îl va propune din nou pe Florin Cîțu pentru funcția de premier riscă să fie suspendat.

"Toate vocile din spațiul public susțin că va fi un candidat de paie, de parcă Florin Cîțu este altceva, și după acest candidat de paie pentru prima propunere va urma Florin Cîțu. Noi l-am avertizat pe președintele Iohannis, pe acest trist epigon care, din păcate, a fost șapte ani de zile președintele României, un stat eșuat - după cum spune dumnealui", a spus George Simion.

Întrebat dacă există susținere pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis, liderul AUR a răspuns:

"Nimeni nu ne dădea vreo șansă în momentul în care pe 1 septembrie am anunțat depunerea moțiunii de cenzură. Am văzut în această lună că s-au schimbat dramatic taberele politice. Până la urmă am reușit să-i convingem și pe cei de la PSD să îl dea pe domnul Cîțu afară.

Cred că vor ceda presiunii și pentru suspendarea lui Klaus Iohannis, repet, dacă acesta continuă să ne sfideze și va veni tot cu Florin Cîțu".

